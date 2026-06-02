Ο Jay-Z επέκρινε τη Νίκι Μινάζ για τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Ο ράπερ με freestyle στίχους σχολίασε επί σκηνής τη στάση της τραγουδίστριας το Σάββατο 30 Μαΐου στη Φιλαδέλφεια
Τη Νίκι Μινάζ επέκρινε ο Jay-Z για την πρόσφατη μεταμόρφωσή της σε μαχήτρια του πολιτικού κινήματος MAGA (Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).
Ο θρυλικός ράπερ επέστρεψε στη σκηνή το Σάββατο 30 Μαΐου για μια σπάνια σόλο συναυλία στη Φιλαδέλφεια στο ετήσιο μουσικό Φεστιβάλ Roots Picnic. Εκεί, ο Jay-Z παρουσίασε νέα τραγούδια - μερικά από τα οποία απευθύνονταν σε πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ράπερ της επιτυχίας "Anaconda".
Ο Jay-Z (Σον Κάρτερ) επέκρινε με στίχους του τη Μινάζ για τις επιδοκιμασίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικανούς όπως ο Έρικ Κερκ. Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του συζύγου της, Kenneth Petty, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα βιασμού το 1995 μετά από επίθεση σε ένα 16χρονο κορίτσι.
Στη συνέχεια ο Αμερικανός ράπερ, στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών και επιχειρηματίας ανέβασε στη σκηνή τον πρώην σύντροφο της Μινάζ, Meek Mill, για να ερμηνεύσει το «Dreams and Nightmares».
Εκτός από τη Μινάζ, ο Jay-Z έκανε αρνητικά σχόλια στους Ye, Drake, Tory Lanez και στον συνεργάτη του, Damon Dash, από τη Roc-A-Fella Records.
Η Νίκι Μινάζ δεν έχει απαντήσει δημόσια στην επίθεση του Jay-Z.
Η ξαφνική ευθεία υποστήριξη της ράπερ προς τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τους θαυμαστές της.
Δείτε βίντεο
“That lady back on that stuff, she sounds like she’s in love with ‘em / Her Ken can’t even… pick they kid…..enough of them / A rapper can’t be my opp, I got maga republicans”— Pop Tingz (@PopTingz) May 31, 2026
— Jay-Z shades Nicki Minaj at his Roots Picnic show tonight.
