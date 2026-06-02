Ο Jay-Z επέκρινε τη Νίκι Μινάζ για τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ σε συναυλία του, δείτε βίντεο
Ο ράπερ με freestyle στίχους σχολίασε επί σκηνής τη στάση της τραγουδίστριας το Σάββατο 30 Μαΐου στη Φιλαδέλφεια

Τη Νίκι Μινάζ επέκρινε ο Jay-Z για την πρόσφατη μεταμόρφωσή της σε μαχήτρια του πολιτικού κινήματος MAGA (Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Ο θρυλικός ράπερ επέστρεψε στη σκηνή το Σάββατο 30 Μαΐου για μια σπάνια σόλο συναυλία στη Φιλαδέλφεια στο ετήσιο μουσικό Φεστιβάλ Roots Picnic. Εκεί, ο Jay-Z παρουσίασε νέα τραγούδια - μερικά από τα οποία απευθύνονταν σε πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ράπερ της επιτυχίας "Anaconda".

Ο Jay-Z (Σον Κάρτερ) επέκρινε με στίχους του τη Μινάζ για τις επιδοκιμασίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικανούς όπως ο Έρικ Κερκ. Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του συζύγου της, Kenneth Petty, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα βιασμού το 1995 μετά από επίθεση σε ένα 16χρονο κορίτσι.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός ράπερ, στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών και επιχειρηματίας ανέβασε στη σκηνή τον πρώην σύντροφο της Μινάζ, Meek Mill, για να ερμηνεύσει το «Dreams and Nightmares».

Εκτός από τη Μινάζ, ο Jay-Z έκανε αρνητικά σχόλια στους Ye, Drake, Tory Lanez και στον συνεργάτη του, Damon Dash, από τη Roc-A-Fella Records.

Η Νίκι Μινάζ δεν έχει απαντήσει δημόσια στην επίθεση του Jay-Z.

Η ξαφνική ευθεία υποστήριξη της ράπερ προς τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τους θαυμαστές της.

