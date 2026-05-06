Το βίντεο με την Μπλου Άιβι στο Met Gala που έγινε viral: Αγνόησε επιδεικτικά τον πατέρα της Jay-Z
Ο ράπερ, όπως και οι φωτογράφοι της εκδήλωσης, της ζητούσαν επανειλημμένα να βγάλει τα γυαλιά της αλλά η 14χρονη αρνήθηκε να το κάνει
Ένα βίντεο έχει γίνει viral στα social media με την Μπλου Άιβι στο Met Gala, καθώς η 14χρονη αγνόησε επιδεικτικά τον πατέρα της Jay-Z.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, όπου η κόρη της Μπιγιονσέ και του ράπερ έκανε το ντεμπούτο της, παρά το γεγονός πως οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν την παρουσία επωνύμων κάτω των 18 ετών, η Μπλου Άιβι απαθανατίστηκε τη στιγμή που ο πατέρας της αλλά και οι φωτογράφοι της ζητούσαν να βγάλει τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, κάτι που αρνήθηκε να κάνει.
Παρόλο που προσπάθησαν επανειλημμένα να την πείσουν να τα αφαιρέσει, εκείνη παρέμεινε ατάραχη και επέλεξε να τα κρατήσει, ενώ περπατούσε στα διάσημα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.
Η Μπιγιονσέ, που εμφανίστηκε με δημιουργία του Olivier Rousteing μετά από δέκα χρόνια, έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή δίπλα στην οικογένειά της, χαμογελώντας στην κόρη της. Μιλώντας στη Vogue, η τραγουδίστρια τόνισε πόσο συγκινημένη ήταν που μοιράστηκε αυτή τη στιγμή με την Μπλου Άιβι: «Είναι απίστευτο να τη βλέπω εδώ. Ήταν έτοιμη», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Blue Ivy refused to take off her sunglasses at the #MetGala and we gotta respect it. 😎 pic.twitter.com/LdKOiPp8zD— Entertainment Tonight (@etnow) May 6, 2026
