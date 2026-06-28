Ο Τσερέλα σκούπιζε τα δάκρυα της Οικονομάκου στην τελετή των όρκων τους - Δείτε τι είπαν ο ένας στον άλλο
Ο Τσερέλα σκούπιζε τα δάκρυα της Οικονομάκου στην τελετή των όρκων τους - Δείτε τι είπαν ο ένας στον άλλο
Πρώτος εκφώνησε τους όρκους του ο Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της
Τα δάκρυα της Αθηνάς Οικονομάκου σκούπιζε ο Μπρούνο Τσερέλα στην τελετή των όρκων που αντάλλαξαν, με την ηθοποιό να τον ευγνωμονεί για την αγάπη που δείχνει στα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και να του τονίζει πως θα τον διαλέγει πάντοτε.
Το ζευγάρι μετά τον γάμο που πραγματοποίησε στην Αθηνά τον Μάιο, βρέθηκε στην Πάρο για ένα τριήμερο πάρτι, ώστε να γιορτάζουν μαζί με όλα τους τα αγαπημένα πρόσωπα την ένωσή τους. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκίνησαν με ένα πάρτι στην παραλία, χορεύοντας μέχρι αργά, ενώ το Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποίησαν μία τελετή κατά την οποία αντάλλαξαν όρκους μπροστά στις οικογένειες και στους φίλους τους, στο πολυτελές resort Mar Azul.
Πρώτος εκφώνησε τους όρκους του ο Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο σύζυγός της στο τέλος την κοίταξε, της είπε: «Έλα αγάπη μου» και σκούπισε το πρόσωπό της για να την καθησυχάσει.
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Η ηθοποιός στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και εκφώνησε τους δικούς της όρκους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα της έχει προσφέρει, δίνοντάς του μία υπόσχεση για ένα κοινό μέλλον γεμάτο αγάπη και όνειρα: «Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου… πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ», είπε.
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Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με όλους τους καλεσμένους. Η στιγμή που η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα χόρεψαν οι δυο τους στο κέντρο της πίστας, ξεχώρισε.
Το ζευγάρι μετά τον γάμο που πραγματοποίησε στην Αθηνά τον Μάιο, βρέθηκε στην Πάρο για ένα τριήμερο πάρτι, ώστε να γιορτάζουν μαζί με όλα τους τα αγαπημένα πρόσωπα την ένωσή τους. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκίνησαν με ένα πάρτι στην παραλία, χορεύοντας μέχρι αργά, ενώ το Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποίησαν μία τελετή κατά την οποία αντάλλαξαν όρκους μπροστά στις οικογένειες και στους φίλους τους, στο πολυτελές resort Mar Azul.
Πρώτος εκφώνησε τους όρκους του ο Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο σύζυγός της στο τέλος την κοίταξε, της είπε: «Έλα αγάπη μου» και σκούπισε το πρόσωπό της για να την καθησυχάσει.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και εκφώνησε τους δικούς της όρκους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα της έχει προσφέρει, δίνοντάς του μία υπόσχεση για ένα κοινό μέλλον γεμάτο αγάπη και όνειρα: «Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου… πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με όλους τους καλεσμένους. Η στιγμή που η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα χόρεψαν οι δυο τους στο κέντρο της πίστας, ξεχώρισε.
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