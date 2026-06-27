Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, δείτε την ηθοποιό ντυμένη νύφη
Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, δείτε την ηθοποιό ντυμένη νύφη
«Με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε» είπε η Αθηνά Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα - Μετά την ανταλλαγή όρκων γίνεται πάρτι - Βίντεο και φωτογραφίες
Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν απόψε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.
Το ζευγάρι αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε, ενώ η γνωστή ηθοποιός συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Μέσω μικροφώνου η Αθηνά Οικονομάκου είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε». «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα», συμπλήρωσε.
Μετά την ανταλλαγή όρκων ξεκίνησε και το πάρτι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.
Το ζευγάρι αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε, ενώ η γνωστή ηθοποιός συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Μέσω μικροφώνου η Αθηνά Οικονομάκου είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε». «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα», συμπλήρωσε.
Μετά την ανταλλαγή όρκων ξεκίνησε και το πάρτι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η είσοδος του ζευγαριού στο πάρτι:
Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές της από το γαμήλιο πάρτι της Παρασκευής. «The perfect start to forever», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου, που σημαίνει «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα».
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