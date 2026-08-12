Πάνος Μουζουράκης: Η σύζυγός του ανέβασε φωτογραφία του τραγουδιστή με τα παιδιά τους
Πάνος Μουζουράκης: Η σύζυγός του ανέβασε φωτογραφία του τραγουδιστή με τα παιδιά τους
Ο τραγουδιστής και η Μαριλού Κόζαρη κάνουν οικογενειακές διακοπές
Διακοπές με την οικογένειά του κάνει ο Πάνος Μουζουράκης, με τη σύζυγό του να δημοσιεύει μεταξύ άλλων ένα στιγμιότυπο του τραγουδιστή να ποζάρει με τα παιδιά τους.
Σε ανάρτηση που έκανε η Μαριλού Κόζαρη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία της με τον Πάνο Μουζουράκη από βραδινή βόλτα τους, καθώς και μία ακόμη στην οποία ο τραγουδιστής απαθανατίζεται με την κόρη και τον γιο τους, σε μία έξοδό τους για φαγητό. Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαριλού Κόζαρη φαίνεται ότι στην παρέα τους βρισκόταν και η Τόνια Σωτηροπούλου.
Δείτε την ανάρτησή της
O Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη παντρεύτηκαν στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Το ζευγάρι απέκτησε την πρωτότοκη κόρη του, στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στις 15 Μαΐου του 2025 έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε ο γιος τους.
Σε ανάρτηση που έκανε η Μαριλού Κόζαρη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία της με τον Πάνο Μουζουράκη από βραδινή βόλτα τους, καθώς και μία ακόμη στην οποία ο τραγουδιστής απαθανατίζεται με την κόρη και τον γιο τους, σε μία έξοδό τους για φαγητό. Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαριλού Κόζαρη φαίνεται ότι στην παρέα τους βρισκόταν και η Τόνια Σωτηροπούλου.
Δείτε την ανάρτησή της
O Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη παντρεύτηκαν στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Το ζευγάρι απέκτησε την πρωτότοκη κόρη του, στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στις 15 Μαΐου του 2025 έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε ο γιος τους.
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