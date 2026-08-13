Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Χειροβομβίδα Αστυνομία Πυροσβεστική Στρατός

Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της

Στην αποθήκη βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού

Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της
Χειροβομβίδα που χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεσμένο τοίχο παλιάς αποθήκης, σε κατοικία στην περιοχή των Στροπώνων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Ο ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε το εύρημα, ενημέρωσε άμεσα το αστυνομικό τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με το evima.gr. Η χειροβομβίδα παρέμεινε υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι σήμερα το πρωί, οπότε και οργανώθηκε η επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή της.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καταστροφή της.

Δείτε φωτογραφίες: 

Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της
Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της

Φωτογραφίες: evima.gr, eviaonline.gr

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