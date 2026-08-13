Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της
Χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε παλιά αποθήκη της Εύβοιας, επιχείρηση για την απομάκρυνσή της
Στην αποθήκη βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού
Χειροβομβίδα που χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεσμένο τοίχο παλιάς αποθήκης, σε κατοικία στην περιοχή των Στροπώνων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Ο ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε το εύρημα, ενημέρωσε άμεσα το αστυνομικό τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με το evima.gr. Η χειροβομβίδα παρέμεινε υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι σήμερα το πρωί, οπότε και οργανώθηκε η επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή της.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καταστροφή της.
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: evima.gr, eviaonline.gr
Ο ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε το εύρημα, ενημέρωσε άμεσα το αστυνομικό τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με το evima.gr. Η χειροβομβίδα παρέμεινε υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι σήμερα το πρωί, οπότε και οργανώθηκε η επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή της.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καταστροφή της.
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: evima.gr, eviaonline.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα