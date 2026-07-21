Κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο
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Spider-Man Τρέιλερ Ταινία Μαρκ Ράφαλο

Κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο με τον Πίτερ Πάρκερ έτοιμο να πολεμήσει μία νέα απειλή

Κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο
Ιωάννα Μαρίνου
Το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day» κυκλοφόρησε την Τρίτη 21 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα και σε αυτό κυριαρχούν οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο στον ρόλο του Χαλκ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, στη νέα ταινία ο  Τομ Χόλαντ ο οποίος κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλείται να αντιμετωπίσει έναν νέο εχθρό, ενώ κανείς γύρω του δεν τον θυμάται: «Μετά το ξόρκι του Δρ. Στίβεν Στρέιντζ στο τέλος της ταινίας Spider-Man: No Way Home, ο κόσμος έχει ξεχάσει ότι ο Πίτερ Πάρκερ υπάρχει. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Πάρκερ προστατεύει ανώνυμα τη Νέα Υόρκη ως ο ήρωας Spider-Man και ερευνά μια νέα, ισχυρή απειλή, ενώ οι υπερδυνάμεις του περνούν από μια απρόσμενη και δυνητικά επικίνδυνη εξέλιξη».

Στο νέο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, εμφανίζεται ο Πίτερ Πάρκερ να γράφει ένα γράμμα στην αγαπημένη του MJ, με το οποίο της εξηγεί τι συνέβη, χωρίς να είναι σίγουρος εάν θα της το παραδώσει ποτέ. Στη συνέχεια ακολουθούν εικόνες από τη μάχη του με τον Χαλκ, ενώ όταν εμφανίζεται η νέα απειλή, ο ίδιος παρουσιάζεται ως «ο μόνος που μπορεί να τη νικήσει», με ακόμη περισσότερες σκηνές δράσης να ακολουθούν.

Δείτε το τρέιλερ

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Final Trailer (Peter’s Journey) 4K

Στο πλευρό του Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστούν η σύζυγός του Ζεντάγια στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.
Ιωάννα Μαρίνου

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