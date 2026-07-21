Ευρυδίκη Βαλαβάνη για την πρώτη νύχτα που πέρασε μόνη με τον γιο της χωρίς τον Γρηγόρη Μόργκαν: Νιώθω ένα κενό όταν λείπει
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για την πρώτη νύχτα που πέρασε μόνη με τον γιο της χωρίς τον Γρηγόρη Μόργκαν: Νιώθω ένα κενό όταν λείπει
«Με τον άνθρωπό μου νιώθω τόσο μεγάλη σιγουριά και όταν είναι μακριά, είναι κάπως αγχωτικό. Σας εύχομαι να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο για τον οποίο θα νιώθετε έτσι», πρόσθεσε η αθλητικογράφος
Μία εξομολόγηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για την πρώτη νύχτα που πέρασε μόνη με τον γιο της χωρίς τον Γρηγόρη Μόργκαν και επισήμανε πως όταν λείπει ο σύζυγός της από το σπίτι τους, νιώθει ένα κενό.
Η αθλητικογράφος σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok εξήγησε πως ο Γρηγόρης Μόργκαν έπρεπε να λείψει για λίγες ημέρες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γεγονός που δεν έχει συνηθίσει και της φαίνεται παράξενο: «Εχθές το βράδυ ο άντρας μου έφυγε για δουλειά στη Σαντορίνη. Οπότε αυτή ήταν και η πρώτη φορά που έκατσα στο σπίτι μόνη μου με τον μικρό ολόκληρο το βράδυ. Γενικότερα θα είμαι τρεις μέρες μόνη μου χωρίς τον Γρηγόρη με το μωρό. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, σε καμία περίπτωση. Ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα που νιώθεις όταν λείπει ο σύντροφός σου, νιώθεις ένα... πώς να το πω… εγώ προσωπικά νιώθω ένα κενό. Τι να κάνω; Για μένα ο Γκρεγκ είναι το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να βασιστώ πάνω του για τα πάντα. Είναι η ασφάλειά μου και κάπως όλο αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν την ημέρα που θα φύγει και θα χρειαστεί να λείψει από το σπίτι τρεις μέρες και πώς θα είμαι εγώ με το παιδί, ξέρεις, μόνη μου... Να που ήρθε αυτή η μέρα λοιπόν», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε το βράδυ που πέρασε με τον γιο της χωρίς τον σύζυγό της: «Ο Τζέισον είναι ένα παιδάκι το οποίο από πολύ μικρός δεν του αρέσει ο ύπνος. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να κοιμάται το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα; Οπότε γενικότερα εμένα ο "φόβος" μου είναι να κοιμηθεί το παιδί και να μην ξυπνήσει, να περάσουμε ένα βράδυ ωραίο και ήσυχο. Μαντέψτε. Δεν ήταν ωραίο και ήσυχο βράδυ. Ενώ το προηγούμενο βράδυ που ήταν και ο μπαμπάς του εδώ πέρα, το παιδί κοιμήθηκε, ξύπνησε μία φορά, δεν έφαγε, απλά ξύπνησε, του δώσαμε λίγο πιπιλίτσα και ξανακοιμήθηκε. Εχθές όμως, όχι. Εχθές ήταν ένα βράδυ μαρτυρικό. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι», ανέφερε και εξήγησε πως ο γιος της ξύπνησε αρκετές φορές μέσα στον ύπνο του και όταν κοιμόταν στριφογύριζε, με αποτέλεσμα η ίδια από το άγχος της να μην καταφέρει να κοιμηθεί καθόλου.
Δείτε το βίντεο
Η αθλητικογράφος σημείωσε πως τα πηγαίνουν πολύ καλά οι δυο τους, ωστόσο αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για την ηρεμία και την ασφάλεια που νιώθει όταν ο σύζυγός της βρίσκεται στο πλευρό της και εύχεται να μπορεί ο καθένας να αισθανθεί έτσι: «Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά με τον άνθρωπό μου νιώθω τόσο μεγάλη σιγουριά, τόση μεγάλη έτσι γαλήνη και λίγο όταν, ξέρεις, είναι μακριά, είναι κάπως αγχωτικό. Και σας εύχομαι να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, για τον οποίο πραγματικά θα νιώθετε έτσι. Αγάπη, αρχικά, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που νιώθω εγώ με τον άντρα μου. Και νιώθω και τόσο τυχερή που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν και πλέον έχουμε την οικογένειά μας και είμαστε τέλεια. Αγαπηθείτε, να σέβεστε τον σύντροφό σας και όλα θα είναι τέλεια», είπε.
Η αθλητικογράφος σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok εξήγησε πως ο Γρηγόρης Μόργκαν έπρεπε να λείψει για λίγες ημέρες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γεγονός που δεν έχει συνηθίσει και της φαίνεται παράξενο: «Εχθές το βράδυ ο άντρας μου έφυγε για δουλειά στη Σαντορίνη. Οπότε αυτή ήταν και η πρώτη φορά που έκατσα στο σπίτι μόνη μου με τον μικρό ολόκληρο το βράδυ. Γενικότερα θα είμαι τρεις μέρες μόνη μου χωρίς τον Γρηγόρη με το μωρό. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, σε καμία περίπτωση. Ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα που νιώθεις όταν λείπει ο σύντροφός σου, νιώθεις ένα... πώς να το πω… εγώ προσωπικά νιώθω ένα κενό. Τι να κάνω; Για μένα ο Γκρεγκ είναι το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να βασιστώ πάνω του για τα πάντα. Είναι η ασφάλειά μου και κάπως όλο αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν την ημέρα που θα φύγει και θα χρειαστεί να λείψει από το σπίτι τρεις μέρες και πώς θα είμαι εγώ με το παιδί, ξέρεις, μόνη μου... Να που ήρθε αυτή η μέρα λοιπόν», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε το βράδυ που πέρασε με τον γιο της χωρίς τον σύζυγό της: «Ο Τζέισον είναι ένα παιδάκι το οποίο από πολύ μικρός δεν του αρέσει ο ύπνος. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να κοιμάται το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα; Οπότε γενικότερα εμένα ο "φόβος" μου είναι να κοιμηθεί το παιδί και να μην ξυπνήσει, να περάσουμε ένα βράδυ ωραίο και ήσυχο. Μαντέψτε. Δεν ήταν ωραίο και ήσυχο βράδυ. Ενώ το προηγούμενο βράδυ που ήταν και ο μπαμπάς του εδώ πέρα, το παιδί κοιμήθηκε, ξύπνησε μία φορά, δεν έφαγε, απλά ξύπνησε, του δώσαμε λίγο πιπιλίτσα και ξανακοιμήθηκε. Εχθές όμως, όχι. Εχθές ήταν ένα βράδυ μαρτυρικό. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι», ανέφερε και εξήγησε πως ο γιος της ξύπνησε αρκετές φορές μέσα στον ύπνο του και όταν κοιμόταν στριφογύριζε, με αποτέλεσμα η ίδια από το άγχος της να μην καταφέρει να κοιμηθεί καθόλου.
Δείτε το βίντεο
@iamevridikivalavani
Πρωινή κωλοπηλάλα 😅♬ πρωτότυπος ήχος - evridiki_valavani
Η αθλητικογράφος σημείωσε πως τα πηγαίνουν πολύ καλά οι δυο τους, ωστόσο αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για την ηρεμία και την ασφάλεια που νιώθει όταν ο σύζυγός της βρίσκεται στο πλευρό της και εύχεται να μπορεί ο καθένας να αισθανθεί έτσι: «Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά με τον άνθρωπό μου νιώθω τόσο μεγάλη σιγουριά, τόση μεγάλη έτσι γαλήνη και λίγο όταν, ξέρεις, είναι μακριά, είναι κάπως αγχωτικό. Και σας εύχομαι να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, για τον οποίο πραγματικά θα νιώθετε έτσι. Αγάπη, αρχικά, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που νιώθω εγώ με τον άντρα μου. Και νιώθω και τόσο τυχερή που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν και πλέον έχουμε την οικογένειά μας και είμαστε τέλεια. Αγαπηθείτε, να σέβεστε τον σύντροφό σας και όλα θα είναι τέλεια», είπε.
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