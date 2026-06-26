Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Καυτές εικόνες και φιλιά από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, δείτε φωτογραφίες
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Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Καυτές εικόνες και φιλιά από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές σε παραλία της Ιταλίας μετά τον λαμπερό γάμο τους

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Καυτές εικόνες και φιλιά από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, δείτε φωτογραφίες
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Σε ρυθμούς απόλυτης ρομαντικής απόδρασης φαίνεται να κινούνται η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, οι οποίοι απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, με νέες εικόνες να τους δείχνουν πιο ερωτευμένους από ποτέ. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, σε ένα σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική κομεντί.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο σύζυγός της πέρασαν μια ανέμελη ημέρα σε βραχώδη παραλία, περπατώντας, κολυμπώντας στα βαθιά μπλε νερά και δείχνοντας διαρκώς την τρυφερότητά τους ο ένας προς τον άλλον. Σε κάθε καρέ, οι δυο τους εμφανίζονται να γελούν, να αγκαλιάζονται ή να ανταλλάσσουν φιλιά, αποτυπώνοντας την ανεπιτήδευτη πλευρά της σχέσης τους.


Το beach look της Ντούα Λίπα

Για την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα triangle μπικίνι με λεπτά κορδόνια και αφηρημένο graphic print σε αποχρώσεις του μοβ, του μπλε και του μαύρου. Τα μαύρα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά, ενώ ολοκλήρωσε το look με oversized ασημένιους κρίκους, το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων και τη βέρα της.



Ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε επίσης με τη χρυσή βέρα του, φορώντας ένα κλασικό μαύρο μαγιό και συνοδεύοντας τη σύζυγό του σε βουτιές και χαλαρές στιγμές στη θάλασσα.

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Ο παραμυθένιος γάμος πριν το ταξίδι

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο στα τέλη Μαΐου, ενώ ακολούθησε ένας εντυπωσιακός γάμος στη Σικελία. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στη Villa Valguarnera, μια ιστορική έπαυλη του 18ου αιώνα κοντά στο Παλέρμο, γνωστή και ως «μικρές Βερσαλλίες».

Το εντυπωσιακό παλάτι ανήκει στην πριγκίπισσα Vittoria Alliata, ενώ οι εορτασμοί διήρκεσαν τρεις ημέρες, με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να δίνουν το «παρών». Αμέσως μετά, το ζευγάρι ξεκίνησε τον μήνα του μέλιτος, συνεχίζοντας το ρομαντικό του ταξίδι στην Ιταλία.

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