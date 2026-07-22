Μελίνα Νικολαΐδη: Οι ευχές στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της - Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου άνθρωπο
Μελίνα Νικολαΐδη: Οι ευχές στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της - Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου άνθρωπο
Η κόρη της τραγουδίστριας δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες
Δημόσια ευχήθηκε η Μελίνα Νικολαΐδη στη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλια της, αποκαλώντας την ως τον αγαπημένο της άνθρωπο.
Η τραγουδίστρια έκλεισε την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα 57 και η κόρη της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο κοινές φωτογραφίες τους, στις οποίες εμφανίζονται να χαμογελούν και να είναι αγκαλιά.
Η Μελίνα Νικολαΐδη εξέφρασε μέσω των ευχών της τα συναισθήματά της για τη μητέρα της, σημειώνοντας πάνω στο story που έκανε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια έκλεισε την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα 57 και η κόρη της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο κοινές φωτογραφίες τους, στις οποίες εμφανίζονται να χαμογελούν και να είναι αγκαλιά.
Η Μελίνα Νικολαΐδη εξέφρασε μέσω των ευχών της τα συναισθήματά της για τη μητέρα της, σημειώνοντας πάνω στο story που έκανε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου».
Δείτε την ανάρτησή της
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