Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων
GALA
Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ μήνας του μέλιτος Ρώμη Porsche

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων

Οι νεόνυμφοι ολοκλήρωσαν τον μήνα του μέλιτός τους

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία Porsche αξίας περίπου 270.000 δολαρίων αναχώρησαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ από τη Ρώμη, όπου πέρασαν τον μήνα του μέλιτος.

Οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν από την Ακτή Αμάλφι μέχρι τη Ρώμη μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε  στο Λονδίνο, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουν από την Ιταλία, κάνοντας μια έξοδο από το ξενοδοχείο όπου έμεναν, η οποία τράβηξε τα βλέμματα.

Πιο συγκεκριμένα την  Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στην ιταλική πρωτεύουσα, την ώρα που έβαζαν τις αποσκευές τους σε μια Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Το ζευγάρι φάνηκε να δυσκολεύεται να χωρέσει τις αποσκευές του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, με το προσωπικό του ξενοδοχείου να σπεύδει να βοηθήσει.

Δείτε φωτογραφίες

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα αμάνικο τοπ και χαμηλοκάβαλο τζιν, το οποίο συνδύασε με μπλε μαντίλι στα μαλλιά και μια μεγάλη ψάθινη τσάντα Chanel. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και βερμούδα.

Μετά τον πολιτικό τους γάμο τους στο Λονδίνο, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ταξίδεψαν στη Σικελία για ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι με βάση το Παλέρμο.

Οι εορτασμοί, που σύμφωνα με δημοσιεύματα κόστισαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Villa Valguarnera. Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» αρκετά γνωστά πρόσωπα, με τον στενό φίλο της τραγουδίστριας, Έλτον Τζον να ερμηνεύει το «Your Song», ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης η Charli XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης