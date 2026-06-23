Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχώρησαν από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων
Οι νεόνυμφοι ολοκλήρωσαν τον μήνα του μέλιτός τους
Με μία Porsche αξίας περίπου 270.000 δολαρίων αναχώρησαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ από τη Ρώμη, όπου πέρασαν τον μήνα του μέλιτος.
Οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν από την Ακτή Αμάλφι μέχρι τη Ρώμη μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουν από την Ιταλία, κάνοντας μια έξοδο από το ξενοδοχείο όπου έμεναν, η οποία τράβηξε τα βλέμματα.
Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στην ιταλική πρωτεύουσα, την ώρα που έβαζαν τις αποσκευές τους σε μια Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Το ζευγάρι φάνηκε να δυσκολεύεται να χωρέσει τις αποσκευές του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, με το προσωπικό του ξενοδοχείου να σπεύδει να βοηθήσει.
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Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα αμάνικο τοπ και χαμηλοκάβαλο τζιν, το οποίο συνδύασε με μπλε μαντίλι στα μαλλιά και μια μεγάλη ψάθινη τσάντα Chanel. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και βερμούδα.
Μετά τον πολιτικό τους γάμο τους στο Λονδίνο, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ταξίδεψαν στη Σικελία για ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι με βάση το Παλέρμο.
Οι εορτασμοί, που σύμφωνα με δημοσιεύματα κόστισαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Villa Valguarnera. Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» αρκετά γνωστά πρόσωπα, με τον στενό φίλο της τραγουδίστριας, Έλτον Τζον να ερμηνεύει το «Your Song», ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης η Charli XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.
Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν από την Ακτή Αμάλφι μέχρι τη Ρώμη μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουν από την Ιταλία, κάνοντας μια έξοδο από το ξενοδοχείο όπου έμεναν, η οποία τράβηξε τα βλέμματα.
Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στην ιταλική πρωτεύουσα, την ώρα που έβαζαν τις αποσκευές τους σε μια Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Το ζευγάρι φάνηκε να δυσκολεύεται να χωρέσει τις αποσκευές του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, με το προσωπικό του ξενοδοχείου να σπεύδει να βοηθήσει.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα αμάνικο τοπ και χαμηλοκάβαλο τζιν, το οποίο συνδύασε με μπλε μαντίλι στα μαλλιά και μια μεγάλη ψάθινη τσάντα Chanel. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και βερμούδα.
Μετά τον πολιτικό τους γάμο τους στο Λονδίνο, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ταξίδεψαν στη Σικελία για ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι με βάση το Παλέρμο.
Οι εορτασμοί, που σύμφωνα με δημοσιεύματα κόστισαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Villa Valguarnera. Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» αρκετά γνωστά πρόσωπα, με τον στενό φίλο της τραγουδίστριας, Έλτον Τζον να ερμηνεύει το «Your Song», ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης η Charli XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.
Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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