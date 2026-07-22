Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βασίλης Κόκκαλης ΣΥΡΙΖΑ Βουλή

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης

Έκανε γνωστό ότι παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του «καθαρή και συνειδητή»

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης
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Την αποχώρησή του από τη Βουλή ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που, όπως ανέφερε, ελήφθη με πλήρη συνείδηση και με βάση τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις.

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κόκκαλης έκανε γνωστό ότι παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του «καθαρή και συνειδητή» και επισημαίνοντας ότι αυτή υπαγορεύτηκε από τις πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Είχε ανακοινώσει την απόφασή του την προηγούμενη εβδομάδα, στις 17 Ιουλίου «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας», τονίζοντας πως οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».
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