Το φιλί της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, δεν έπαιρνε τα χέρια του από πάνω της, δείτε βίντεο
Το φιλί της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, δεν έπαιρνε τα χέρια του από πάνω της, δείτε βίντεο
Οι νεόνυμφοι συνέχισαν το ταξίδι του μέλιτος στη Ρώμη - Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στην ιταλική πρωτεύουσα απόλαυσαν και ένα ρομαντικό δείπνο
Ένα φιλί αντάλλαξε η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ μπροστά στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, με τα τρυφερά τους αγγίγματα να καταγράφονται σε βίντεο.
Οι νεόνυμφοι συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία και μετά από μερικές ημέρες δίπλα στη θάλασσα, βρέθηκαν στη Ρώμη, όπου έκαναν βόλτα στα αξιοθέατα, χωρίς να περνούν απαρατήρητοι. Την ώρα που θαύμαζαν, λοιπόν, το ιστορικό συντριβάνι, τους απαθανάτησαν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, με τον ηθοποιό να είναι πιο διαχυτικός.
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, επέλεξαν να δειπνήσουν σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο, τη Trattoria de Danilo, με τον ιδιοκτήτη να μοιράζεται φωτογραφία τους στα social media, γράφοντας: «Κάτι απρόσμενα μαγικό απόψε… η Ντούα Λίπα δείπνησε μαζί μας με τον σύζυγό της Τέρνερ».
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια είχε επιλέξει μπλε σατέν τοπ με λευκές λεπτομέρειες, τζιν και μαύρη δερμάτινη τσάντα, ενώ ο ηθοποιός λευκό μακρυμάνικο πουκάμισο και τζιν.
Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερη γιορτή στη Σικελία, με φόντο το Παλέρμο.
Οι νεόνυμφοι συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία και μετά από μερικές ημέρες δίπλα στη θάλασσα, βρέθηκαν στη Ρώμη, όπου έκαναν βόλτα στα αξιοθέατα, χωρίς να περνούν απαρατήρητοι. Την ώρα που θαύμαζαν, λοιπόν, το ιστορικό συντριβάνι, τους απαθανάτησαν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, με τον ηθοποιό να είναι πιο διαχυτικός.
Δείτε το βίντεο
@parismatch On their #honeymoon in #Rome, #DuaLipa and #CallumTurner take a romantic walk, with a stop at the #TreviFountain ♬ Love Again slowed - 🍋
Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, επέλεξαν να δειπνήσουν σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο, τη Trattoria de Danilo, με τον ιδιοκτήτη να μοιράζεται φωτογραφία τους στα social media, γράφοντας: «Κάτι απρόσμενα μαγικό απόψε… η Ντούα Λίπα δείπνησε μαζί μας με τον σύζυγό της Τέρνερ».
Δείτε τη φωτογραφία
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Η τραγουδίστρια είχε επιλέξει μπλε σατέν τοπ με λευκές λεπτομέρειες, τζιν και μαύρη δερμάτινη τσάντα, ενώ ο ηθοποιός λευκό μακρυμάνικο πουκάμισο και τζιν.
Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερη γιορτή στη Σικελία, με φόντο το Παλέρμο.
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