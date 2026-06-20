Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της
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Ντούα Λίπα Γάμος νυφικό

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Ο Καλούμ Τέρνερ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν Louis Vitton και πρόσθεσε μια κόκκινη μπουτονιέρα

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της
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Τέλος στην ανυπομονησία των θαυμαστών της έβαλε η Dua Lipa η οποία δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ. Το ερωτευμένο ζευγάρι, παντρεύτηκε στο Παλέρμο της Σικελίας τις προηγούμενες μέρες. Για την τελετή επέλεξαν ένα ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα, τη Villa Valguarnera.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της και οι θαυμαστές μπόρεσαν να θαυμάσουν την πανέμορφη νύφη με το κομψό νυφικό της. Η σταρ για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής της, επέλεξε να φορέσει ένα υψηλής ραπτικής Chanel νυφικό

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Dual Lipa εντυπωσιάζει με το λαμπερό εφαρμοστό νυφικό που αγκάλιαζε άψογα την καλλίγραμμη σιλουέτα της.  Ο ψηλός λαιμός, το περίτεχνο κέντημα από χάντρες και η εντυπωσιακή μακριά ουρά που είχε λεπτομέρειες από φτερά έδιναν έναν παραμυθένιο «αέρα» στη νύφη αλλά και μια δόση πολυτέλειας βγαλμένη από άλλες εποχές.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Η πλάτη ήταν ανοιχτή και πλαισιωμένη με λεπτές τιράντες οι οποίες ήταν διακοσμημένες με περίτεχνο κέντημα από χάντρες και λαμπερούς πολύτιμους λίθους.

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Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Από την εμφάνισή της βέβαια δεν μπορούσε να λείπει το πέπλο. Η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει ένα εξάμετρο κεντημένο πέπλο, στερεωμένο σε ένα headpiece με φτερά.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Το νυφικό της χτένισμα ήταν απλό αλλά ιδιαίτερα κομψό. Η Dua Lipa είχε χτενίσει τα μακριά μαύρα της μαλλιά σε ένα half-up half-down χτένισμα, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε ήταν διακριτικό αλλά λαμπερό.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της


Και μπορεί τα φλας να άστραψαν για την Dua Lipa και την άκρως εντυπωσιακή της εμφάνιση, όμως και ο Κάλουμ Τέρνερ έκλεψε τις εντυπώσεις. Ιδιαίτερα κομψός, ο γαμπρός φόρεσε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν του οίκου Louis Vuitton το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο. Προκειμένου να δώσει εξτρά χρώμα στην εμφάνισή του, ο Κάλουμ Τέρνερ φόρεσε στο πέτο μια κόκκινη μπουτονιέρα.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)






Φωτογραφίες: David Sims
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