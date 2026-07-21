Ο Χάρι Στάιλς ακύρωσε τη συναυλία του στη Βραζιλία λίγες ώρες πριν την έναρξή της, λόγω προβλήματος υγείας
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Χάρι Στάιλς Συναυλία Βραζιλία

Ο Χάρι Στάιλς ακύρωσε τη συναυλία του στη Βραζιλία λίγες ώρες πριν την έναρξή της, λόγω προβλήματος υγείας

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο MorumBIS Stadium την Τρίτη 21 Ιουλίου στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together»

Ο Χάρι Στάιλς ακύρωσε τη συναυλία του στη Βραζιλία λίγες ώρες πριν την έναρξή της, λόγω προβλήματος υγείας
Ιωάννα Μαρίνου
Τη συναυλία του στη Βραζιλία ακύρωσε ο Χάρι Στάιλς λίγες ώρες πριν την έναρξή της, λόγω προβλήματος υγείας.

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο MorumBIS Stadium την Τρίτη 21 Ιουλίου στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», ωστόσο η Live Nation Brasil εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία ενημέρωνε όσους είχαν προμηθευτεί εισιτήρια πώς θα έπρεπε να κινηθούν για την επιστροφή τους, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας του Στάιλς. Ωστόσο, σε αυτή επισημαίνεται πως το προγραμματισμένο live της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Λυπούμαστε βαθιά που σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Χάρι Στάιλς που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στο MorumBIS Stadium ακυρώθηκε λόγω ενός προβλήματος υγείας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία θα επιστραφούν μέσω του ίδιου καναλιού αγοράς. Ένα email με περισσότερες πληροφορίες θα αποσταλεί από τη Ticketmaster Brasil σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων. Η συναυλία της Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τη συναυλία της Τρίτης (21 Ιουλίου) θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια αποκλειστική παρτίδα εισιτηρίων για τη συναυλία της Παρασκευής (24 Ιουλίου), μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στο email που θα αποσταλεί από τη Ticketmaster Brasil στους αγοραστές. Έχουμε συνεργαστεί με τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης για να διατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια για τη συναυλία της Παρασκευής, ωστόσο παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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