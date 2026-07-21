Οι φωτογραφίες της Δανάης Μπάρκα με μαγιό και το φιλί με τον σύζυγό της: Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία
Οι φωτογραφίες της Δανάης Μπάρκα με μαγιό και το φιλί με τον σύζυγό της: Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα που πέρασε με τον Φάνη Μπότση δίπλα στη θάλασσα
Φωτογραφίες με μαγιό δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα, καθώς και ένα φιλί που αντάλλαξε με τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία, με την ίδια να ποζάρει στον φακό φορώντας σε άλλες φωτογραφίες μόνο το μαύρο μαγιό της, ενώ σε άλλες φορούσε και το πολύχρωμο παρεό της.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχει και ένα ασπρόμαυρο, όπου ο σύζυγός της έχει γείρει πάνω της και τη φιλά, ενώ στις υπόλοιπες εικόνες η Δανάη Μπάρκα παρουσίασε όλα όσα είχαν πάρει μαζί τους στη θάλασσα, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία, με την ίδια να ποζάρει στον φακό φορώντας σε άλλες φωτογραφίες μόνο το μαύρο μαγιό της, ενώ σε άλλες φορούσε και το πολύχρωμο παρεό της.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχει και ένα ασπρόμαυρο, όπου ο σύζυγός της έχει γείρει πάνω της και τη φιλά, ενώ στις υπόλοιπες εικόνες η Δανάη Μπάρκα παρουσίασε όλα όσα είχαν πάρει μαζί τους στη θάλασσα, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία».
Δείτε τις φωτογραφίες
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