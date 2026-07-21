Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου μετά την «Οδύσσεια»
Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου μετά την «Οδύσσεια»
Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο θρίλερ «Obsession», υποστηρίζοντας πως αποτελεί μία «καταπληκτική ιδέα»
Μία ταινία τρόμου δήλωσε ο Κρίστοφερ Νόλαν ότι θέλει να γυρίσει, ως το επόμενο πρότζεκτ του.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης προς το παρόν απολαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους «Οδύσσεια», το οποίο κυριαρχεί στο box office με έσοδα που αγγίζουν 264 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.
Σε συνέντευξή του στο THR, ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε για τους θαυμαστές που του ζητούσαν να γυρίσει μια ταινία τρόμου, με δεδομένο τον αριθμό των σκηνών στην Οδύσσεια που έχουν στοιχεία τρόμου. «Δεν χρειάζεται πλέον να με παρακαλούν να αφηγηθώ μια ιστορία τρόμου. Απλώς αγοράστε ένα εισιτήριο» αστειεύτηκε, προτού απαντήσει στο ερώτημα αν μετά την επική ταινία δράσης φιλοδοξεί να κάνει μια ολοκληρωμένη ταινία τρόμου στο μέλλον.
«Αλλά πάντα πίστευα ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι, πάντα ψάχνω», ανέφερε.
Η ταινία Obsession έγινε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ να αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί μία συνάδελφός του και το αποτέλεσμα έχει θανάσιμες συνέπειες.
Δείτε το τρέιλερ του Obsession
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης προς το παρόν απολαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους «Οδύσσεια», το οποίο κυριαρχεί στο box office με έσοδα που αγγίζουν 264 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.
Σε συνέντευξή του στο THR, ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε για τους θαυμαστές που του ζητούσαν να γυρίσει μια ταινία τρόμου, με δεδομένο τον αριθμό των σκηνών στην Οδύσσεια που έχουν στοιχεία τρόμου. «Δεν χρειάζεται πλέον να με παρακαλούν να αφηγηθώ μια ιστορία τρόμου. Απλώς αγοράστε ένα εισιτήριο» αστειεύτηκε, προτού απαντήσει στο ερώτημα αν μετά την επική ταινία δράσης φιλοδοξεί να κάνει μια ολοκληρωμένη ταινία τρόμου στο μέλλον.
Christopher Nolan praises Curry Barker's #Obsession and says #TheOdyssey has whet his appetite to make more horror:— The Hollywood Reporter (@THR) July 20, 2026
"I’ve always believed that horror as a genre has to be approached very carefully from a conceptual point of view. In other words, you have to have an amazing idea.… pic.twitter.com/Ze3RXsC6Tp
«Αλλά πάντα πίστευα ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι, πάντα ψάχνω», ανέφερε.
Η ταινία Obsession έγινε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ να αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί μία συνάδελφός του και το αποτέλεσμα έχει θανάσιμες συνέπειες.
Δείτε το τρέιλερ του Obsession
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