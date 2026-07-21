Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου μετά την «Οδύσσεια»
GALA
Κρίστοφερ Νόλαν Ταινία Ταινία τρόμου Θρίλερ Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου μετά την «Οδύσσεια»

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο θρίλερ «Obsession», υποστηρίζοντας πως αποτελεί μία «καταπληκτική ιδέα»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου μετά την «Οδύσσεια»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ταινία τρόμου δήλωσε ο Κρίστοφερ Νόλαν ότι θέλει να γυρίσει, ως το επόμενο πρότζεκτ του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης προς το παρόν απολαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους «Οδύσσεια», το οποίο κυριαρχεί στο box office με έσοδα που αγγίζουν 264 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Σε συνέντευξή του στο THR, ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε για τους θαυμαστές που του ζητούσαν να γυρίσει μια ταινία τρόμου, με δεδομένο τον αριθμό των σκηνών στην Οδύσσεια που έχουν στοιχεία τρόμου. «Δεν χρειάζεται πλέον να με παρακαλούν να αφηγηθώ μια ιστορία τρόμου. Απλώς αγοράστε ένα εισιτήριο» αστειεύτηκε, προτού απαντήσει στο ερώτημα αν μετά την επική ταινία δράσης φιλοδοξεί να κάνει μια ολοκληρωμένη ταινία τρόμου στο μέλλον.


«Αλλά πάντα πίστευα ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι, πάντα ψάχνω», ανέφερε.

Η ταινία Obsession έγινε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ να αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί μία συνάδελφός του και το αποτέλεσμα έχει θανάσιμες συνέπειες.

Δείτε το τρέιλερ του Obsession

ΕΜΜΟΝΗ (Obsession) - trailer (greek subs)
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης