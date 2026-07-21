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Η ηθοποιός των ταινιών «Godzilla vs. Kong» Κέιλι Χοτλ πέθανε σε ηλικία 19 ετών
Η ηθοποιός των ταινιών «Godzilla vs. Kong» Κέιλι Χοτλ πέθανε σε ηλικία 19 ετών
Πρόκειται για τη κωφή νεαρή η οποία υποδύθηκε τη Jia - Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Μέριλαντ το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου
Την τελευταία της πνοή άφησε η κωφή ηθοποιός Κέιλι Χοτλ που ενσάρκωσε τη Jia στις ταινίες «Godzilla vs. Kong» του 2021 και «Godzilla x Kong: The New Empire» του 2024, σε ηλικία 19 ετών.
Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσω του TMZ την Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, επιβεβαίωσε ότι η κόρη του έφυγε από τη ζωή έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Μέριλαντ το πρωί της ίδιας ημέρας.
Ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook, όπου εξηγούσε τις συνθήκες του θανάτου της κόρης του χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα. «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω», έγραψε στη λεζάντα, επισημαίνοντας ότι ταξίδευε από το Τέξας στο Μέριλαντ για να παραλάβει τη σορό της.
Δείτε το βίντεο
Η νεαρή και οι γονείς της ήταν κωφοί, ενώ τέσσερις γενιές της οικογένειας του πατέρα της προέρχονται από την κοινότητα των κωφών, σύμφωνα με τη The Houston Chronicle. Η αδικοχαμένη ηθοποιός φοιτούσε στο Texas School for the Deaf, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στις 21 Ιουλίου.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τη συγκλονιστική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτές μας στο TSD, η Κέιλι Χοτλ, έφυγε τραγικά από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Κέιλι, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν έχουμε πολύ περιορισμένες πληροφορίες και ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας της Κέιλι και να αποφύγουν να κοινοποιούν ή να κάνουν εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η απώλεια θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινότητα του TSD. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης είναι διαθέσιμες για μαθητές και προσωπικό που μπορεί να τις χρειάζονται, ενώ επιπλέον στήριξη παρέχεται στους συμμαθητές και τους φίλους της Κέιλι. Παρακαλούμε να έχετε τους αγαπημένους της Κέιλι στις σκέψεις σας καθώς θρηνούμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη απώλεια».
Ποια ήταν η Κέιλι Χοτλ
Η Κέιλι Χοτλ, γεννημένη την 1η Μαΐου 2007 στην Ατλάντα, έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις μπροστά στην κάμερα το 2017, μέσα από διαφημιστικά, μεταξύ των οποίων και για την υπηρεσία βιντεοκλήσεων Convo, ενώ συμμετείχε και στο ενημερωτικό πρότζεκτ 10 Deaf Children: One Powerful Message, που στόχευε στην ενίσχυση της ισότητας και της ορατότητας της κοινότητας των κωφών.
Φοίτησε στο Texas School for the Deaf στο Όστιν, όπου, εκτός από τις σπουδές της, ασχολήθηκε και με τον στίβο.
Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2021 με την ταινία «Godzilla vs. Kong», όπου υποδύθηκε τη Jia, έναν κωφό χαρακτήρα που επικοινωνεί μέσω νοηματικής και αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον King Kong. Η επιλογή της έγινε από τη γνωστή casting director Σάρα Φιν, η οποία αναζητούσε αυθεντικά έναν κωφό ηθοποιό για τον ρόλο.
Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσω του TMZ την Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, επιβεβαίωσε ότι η κόρη του έφυγε από τη ζωή έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Μέριλαντ το πρωί της ίδιας ημέρας.
Ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook, όπου εξηγούσε τις συνθήκες του θανάτου της κόρης του χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα. «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω», έγραψε στη λεζάντα, επισημαίνοντας ότι ταξίδευε από το Τέξας στο Μέριλαντ για να παραλάβει τη σορό της.
Δείτε το βίντεο
Η νεαρή και οι γονείς της ήταν κωφοί, ενώ τέσσερις γενιές της οικογένειας του πατέρα της προέρχονται από την κοινότητα των κωφών, σύμφωνα με τη The Houston Chronicle. Η αδικοχαμένη ηθοποιός φοιτούσε στο Texas School for the Deaf, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στις 21 Ιουλίου.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τη συγκλονιστική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτές μας στο TSD, η Κέιλι Χοτλ, έφυγε τραγικά από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Κέιλι, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν έχουμε πολύ περιορισμένες πληροφορίες και ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας της Κέιλι και να αποφύγουν να κοινοποιούν ή να κάνουν εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η απώλεια θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινότητα του TSD. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης είναι διαθέσιμες για μαθητές και προσωπικό που μπορεί να τις χρειάζονται, ενώ επιπλέον στήριξη παρέχεται στους συμμαθητές και τους φίλους της Κέιλι. Παρακαλούμε να έχετε τους αγαπημένους της Κέιλι στις σκέψεις σας καθώς θρηνούμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη απώλεια».
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Ποια ήταν η Κέιλι Χοτλ
Η Κέιλι Χοτλ, γεννημένη την 1η Μαΐου 2007 στην Ατλάντα, έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις μπροστά στην κάμερα το 2017, μέσα από διαφημιστικά, μεταξύ των οποίων και για την υπηρεσία βιντεοκλήσεων Convo, ενώ συμμετείχε και στο ενημερωτικό πρότζεκτ 10 Deaf Children: One Powerful Message, που στόχευε στην ενίσχυση της ισότητας και της ορατότητας της κοινότητας των κωφών.
Φοίτησε στο Texas School for the Deaf στο Όστιν, όπου, εκτός από τις σπουδές της, ασχολήθηκε και με τον στίβο.
Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2021 με την ταινία «Godzilla vs. Kong», όπου υποδύθηκε τη Jia, έναν κωφό χαρακτήρα που επικοινωνεί μέσω νοηματικής και αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον King Kong. Η επιλογή της έγινε από τη γνωστή casting director Σάρα Φιν, η οποία αναζητούσε αυθεντικά έναν κωφό ηθοποιό για τον ρόλο.
Η ερμηνεία της ξεχώρισε, ενώ οι συμπρωταγωνιστές της, όπως η Ρεμπέκα Χολ και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, έμαθαν νοηματική γλώσσα ώστε να επικοινωνούν μαζί της στα γυρίσματα.
Η Κέιλι επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της ταινίας, «Godzilla x Kong: The New Empire», το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο. Για την ερμηνεία της τιμήθηκε με υποψηφιότητα στα Saturn Awards, μία σημαντική διάκριση για τόσο νεαρή ηλικία.
Η Κέιλι επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της ταινίας, «Godzilla x Kong: The New Empire», το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο. Για την ερμηνεία της τιμήθηκε με υποψηφιότητα στα Saturn Awards, μία σημαντική διάκριση για τόσο νεαρή ηλικία.
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