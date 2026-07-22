O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
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Χάντσον Γουίλιαμς Ηθοποιός Μύκονος Διακοπές

O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο

Ο Καναδός ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από τη θάλασσα και στιγμιότυπο αγκαλιά με τη σύντροφό του

O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
Ιωάννα Μαρίνου
Τη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Χάντσον Γουίλιαμς του «Heated Rivalry» και η παρέα του.

Ο Καναδός ηθοποιός που έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου φωτογραφίες στα social media από την απόδρασή του στο νησί των Κυκλάδων.

Στις εικόνες εμφανίζεται να χαλαρώνει φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ στην ανάρτησή του στο Instagram έχει συμπεριλάβει στιγμιότυπα από τη θάλασσα, σημεία του νησιού και στιγμές από εξόδους, ανάμεσα σε αυτά και μία φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του, Katelyn Larson.

Δείτε την ανάρτησή του


O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο
O Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry» κάνει διακοπές στη Μύκονο

Ο Χάντσον Γουίλιαμς έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Σέιν Χόλαντερ στη σειρά «Heated Rivalry». Για την ερμηνεία του τιμήθηκε με το Canadian Screen Award Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

Official Trailer | Heated Rivalry | Crave Original

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Ιωάννα Μαρίνου

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