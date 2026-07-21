Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε
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Γιάννης Βαρδής Νατάσα Σκαφιδά Επέτειος

Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε

«14 χρόνια μαζί, 14 χρόνια αγάπης», έγραψε ο τραγουδιστής

Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε
Γεωργία Κοτζιά
Δεκατέσσερα χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα γιόρτασε ο Γιάννης Βαρδής και δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους βγαλμένες από κόμικ.

Ο τραγουδιστής, την Τρίτη 21 Ιουλίου, ανέβασε στα stories του στο Instagram εικόνες με τη σύζυγό του τις οποίες είχε μετατρέψει ώστε να μοιάζουν με εικονογραφημένες αφίσες ταινιών, πάνω στις οποίες έγραψε: «14 χρόνια μαζί, 14 χρόνια αγάπης».

Παράλληλα, ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε και μία κανονική αλλά ασπρόμαυρη φωτογραφία του με τη Νατάσα Σκαφίδα, με την ίδια να αναδημοσιεύει τις αναρτήσεις και στο δικό της προφίλ.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε
Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε
Ο Γιάννης Βαρδής γιόρτασε 14 χρόνια κοινής πορείας με τη Νατάσα Σκαφίδα, οι φωτογραφίες βγαλμένες από κόμικ που δημοσίευσε

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2017 με κουμπάρο τον Γιώργο Λιανό, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Κατερίνα και τον Αντώνη, τα ονόματα των οποίων ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε από τις εικόνες που δημιούργησε.
Γεωργία Κοτζιά

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