Τα νέα δάνεια, μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες
Τα νέα δάνεια, μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες
Η επικείμενη απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν ισχυρή κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα και προοπτικές ανάπτυξης, με βασική πρόκληση την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης
Τα επιτόκια αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τα αποτελέσματα των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη και, ασφαλώς, των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η επικείμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα κινηθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αν και το βασικό σενάριο των αγορών συγκλίνει στη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί πλέον από το εάν θα υπάρξει άμεση αλλαγή πολιτικής στο πόσο γρήγορα θα αρχίσει να υποχωρεί η επίδραση των υψηλών επιτοκίων στην τραπεζική κερδοφορία.
Τόσο η Bank of America όσο και οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει στάση αναμονής, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό. Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρουν και τα δημοσιεύματα του Reuters, των Financial Times και της Wall Street Journal, τα οποία συγκλίνουν στην άποψη ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα συνεχίσει να υπογραμμίζει πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «ανά συνεδρίαση», χωρίς εκ των προτέρων δεσμεύσεις.
Για τις ελληνικές τράπεζες, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο το επίπεδο των επιτοκίων, αλλά η διάρκεια διατήρησής τους στα παρόντα υψηλά επίπεδα.
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Η επικείμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα κινηθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αν και το βασικό σενάριο των αγορών συγκλίνει στη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί πλέον από το εάν θα υπάρξει άμεση αλλαγή πολιτικής στο πόσο γρήγορα θα αρχίσει να υποχωρεί η επίδραση των υψηλών επιτοκίων στην τραπεζική κερδοφορία.
Τόσο η Bank of America όσο και οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει στάση αναμονής, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό. Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρουν και τα δημοσιεύματα του Reuters, των Financial Times και της Wall Street Journal, τα οποία συγκλίνουν στην άποψη ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα συνεχίσει να υπογραμμίζει πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «ανά συνεδρίαση», χωρίς εκ των προτέρων δεσμεύσεις.
Για τις ελληνικές τράπεζες, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο το επίπεδο των επιτοκίων, αλλά η διάρκεια διατήρησής τους στα παρόντα υψηλά επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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