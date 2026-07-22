Τα νέα δάνεια, μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες

Η επικείμενη απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν ισχυρή κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα και προοπτικές ανάπτυξης, με βασική πρόκληση την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης