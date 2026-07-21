Επανακυκλοφορεί η αφίσα της ταινίας La La Land, η διόρθωση στο χέρι του Ράιαν Γκόσλινγκ
Επανακυκλοφορεί η αφίσα της ταινίας La La Land, η διόρθωση στο χέρι του Ράιαν Γκόσλινγκ
Το μιούζικαλ του 2016 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την 10η επέτειό του
Οι χορευτικές φιγούρες του Ράιαν Γκόσλινγκ έχουν τροποποιηθεί στην αφίσα για το La La Land 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, αφού ο σταρ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την πόζα του.
Το μιούζικαλ του 2016 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την 10η επέτειό του και στη νέα αφίσα έχει αλλάξει η θέση του χεριού του Γκόσλινγκ.
Σε συνέντευξη στη Wall Street Journal το 2024, ο πρωταγωνιστής του μιούζικαλ εξέφρασε τη λύπη του για το πώς είχε το χέρι του στην αρχική αφίσα, δηλαδή το ότι ήταν παράλληλα με το έδαφος και όχι σε κάθετη θέση. «Δεν ήξερα ότι η συγκεκριμένη θα γινόταν η αφίσα της ταινίας», είπε. «Απλώς χάλασε την ατμόσφαιρα με αυτόν τον τρόπο. Το αποκαλώ La La Hand (Χέρι)», τόνισε.
Στη νέα αφίσα περιλαμβάνεται η ίδια σκηνή με την Έμα Στόουν και τον Ράιαν Γκόσλινγκ να χορεύουν έξω από το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ, στο Λος Άντζελες. Η μεγάλη διαφορά είναι η θέση του αριστερού χεριού του Γκόσλινγκ.
Σε ανάρτηση της Liongate στο Instagram, στην οποία κοινοποιήθηκε η νέα αφίσα, στη λεζάντα αναφέρεται: «Μια μικρή διόρθωση».
Δείτε την ανάρτηση
Η ταινία La La Land σκηνοθετήθηκε από τον Νταμιέν Σαζέλ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο και συνέθεσε επίσης την πρωτότυπη μουσική με τον Τζάστιν Χόργουιτς.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμα Στόουν είναι ένα ζευγάρι που συναντιέται και ερωτεύεται ενώ κυνηγά τα όνειρά του στο Λος Άντζελες.
Για την ερμηνεία της η Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού και ο Σαζέλ απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.
Το μιούζικαλ του 2016 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την 10η επέτειό του και στη νέα αφίσα έχει αλλάξει η θέση του χεριού του Γκόσλινγκ.
Σε συνέντευξη στη Wall Street Journal το 2024, ο πρωταγωνιστής του μιούζικαλ εξέφρασε τη λύπη του για το πώς είχε το χέρι του στην αρχική αφίσα, δηλαδή το ότι ήταν παράλληλα με το έδαφος και όχι σε κάθετη θέση. «Δεν ήξερα ότι η συγκεκριμένη θα γινόταν η αφίσα της ταινίας», είπε. «Απλώς χάλασε την ατμόσφαιρα με αυτόν τον τρόπο. Το αποκαλώ La La Hand (Χέρι)», τόνισε.
Στη νέα αφίσα περιλαμβάνεται η ίδια σκηνή με την Έμα Στόουν και τον Ράιαν Γκόσλινγκ να χορεύουν έξω από το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ, στο Λος Άντζελες. Η μεγάλη διαφορά είναι η θέση του αριστερού χεριού του Γκόσλινγκ.
The #LaLaLand movie poster has been updated after 10 years to fix Ryan Gosling's flat hand.— Variety (@Variety) July 21, 2026
Gosling often said the original poster haunted him, telling WSJ in 2024: "We’re dancing, Emma and I, and I didn’t know this would become the poster for the movie. We were supposed to have… pic.twitter.com/Qie5MB14jl
Σε ανάρτηση της Liongate στο Instagram, στην οποία κοινοποιήθηκε η νέα αφίσα, στη λεζάντα αναφέρεται: «Μια μικρή διόρθωση».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ταινία La La Land σκηνοθετήθηκε από τον Νταμιέν Σαζέλ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο και συνέθεσε επίσης την πρωτότυπη μουσική με τον Τζάστιν Χόργουιτς.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμα Στόουν είναι ένα ζευγάρι που συναντιέται και ερωτεύεται ενώ κυνηγά τα όνειρά του στο Λος Άντζελες.
Για την ερμηνεία της η Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού και ο Σαζέλ απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.
Το κινηματογραφικό μιούζικαλ La La Land θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 16 Αυγούστου και στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Αυγούστου.
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