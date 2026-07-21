Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε
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Κατερίνα Καινούργιου Πάρος

Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε

Η παρουσιάστρια επέστρεψε έναν χρόνο μετά στον Ιερό Ναό της Πάρου τηρώντας την υπόσχεσή της

Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε
Γεωργία Κοτζιά
38 ΣΧΟΛΙΑ
Το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή εκπλήρωσε ένα χρόνο μετά η Κατερίνα Καινούργιου και μοιράστηκε φωτογραφίες από τον ναό στα social media.

Η παρουσιάστρια την Τρίτη 21 Ιουλίου ανέβασε αρχικά μία εικόνα από την εκκλησία στα stories της στο Instagram  και στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο της επίσκεψής της.

Όπως έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου».

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε
Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε

Έπειτα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα και επέστρεψε για να τηρήσει την υπόσχεσή της: «Φέτος είναι αυτό... Νιώθω τόσο ευλογημένη», σημείωσε.

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Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για την εικόνα του ναού που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς από όλη την Ελλάδα: «Η ονομασία “Δεομένη” σημαίνει “η Παναγία που προσεύχεται και ικετεύει”. Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων. Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της…».

Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, οι φωτογραφίες που ανέβασε
Γεωργία Κοτζιά
38 ΣΧΟΛΙΑ

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