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Ο Αντετοκούνμπο έκανε προπόνηση στο κλειστό του Ζωγράφου μαζί με νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, δείτε βίντεο
Ο Αντετοκούνμπο έκανε προπόνηση στο κλειστό του Ζωγράφου μαζί με νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, δείτε βίντεο
Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Greek Freak έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας
Στα παλιά του λημέρια με νέους συμπαίκτες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Greek Freak έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις, ενώ έχει μαζί του και τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.
Μάλιστα, από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο παίκτες να προπονούνται στο κλειστό του Φιλαθλητικού σου Ζωγράφου, το γήπεδο όπου ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ πριν ανοίξει τα φτερά του για το ΝΒΑ.
Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Greek Freak έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις, ενώ έχει μαζί του και τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.
New Heat teammates Giannis and Davion Mitchell working on their game together in Greece! 💪— NBA (@NBA) July 21, 2026
(via: giannis_an34 & davionmitchell) pic.twitter.com/zEpqdEMyvi
Giannis Antetokounmpo and Davion Mitchell in the gym together in Greece— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 21, 2026
This duo is about to be SCARY. 🔥🔥
(h/t @TheHeatCentral)
pic.twitter.com/uOSRVkDmQF
Μάλιστα, από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο παίκτες να προπονούνται στο κλειστό του Φιλαθλητικού σου Ζωγράφου, το γήπεδο όπου ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ πριν ανοίξει τα φτερά του για το ΝΒΑ.
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