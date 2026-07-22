Ο Σάκης Ρουβάς πόζαρε αγκαλιά με την Κάτια Ζυγούλη, δείτε φωτογραφία
Ο Σάκης Ρουβάς πόζαρε αγκαλιά με την Κάτια Ζυγούλη, δείτε φωτογραφία
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές τους
Με την Κάτια Ζυγούλη πόζαρε αγκαλιά ο Σάκης Ρουβάς και στη συνέχεια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα social media.
Ο τραγουδιστής προχώρησε την Τρίτη 21 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας στους ακολούθους του, στιγμές από την απόδραση που έκανε με τη σύζυγό του. Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιά φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία γκριμάτσα. Στη δεύτερη φωτογραφία, ο τραγουδιστής μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, όσο εκείνος βρισκόταν μέσα σε σκάφος.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής προχώρησε την Τρίτη 21 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας στους ακολούθους του, στιγμές από την απόδραση που έκανε με τη σύζυγό του. Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιά φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία γκριμάτσα. Στη δεύτερη φωτογραφία, ο τραγουδιστής μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, όσο εκείνος βρισκόταν μέσα σε σκάφος.
Δείτε την ανάρτησή του
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