O Τομ Χόλαντ αποκάλεσε δημόσια τη Ζεντάγια «σύζυγό του» σε ερώτηση για το πρόσωπο που θα έκανε διακοπές στην Ελλάδα
O Τομ Χόλαντ αποκάλεσε δημόσια τη Ζεντάγια «σύζυγό του» σε ερώτηση για το πρόσωπο που θα έκανε διακοπές στην Ελλάδα
Θα ήταν λίγο περίεργο να πω «συγγνώμη αγάπη μου, αλλά θα πάω με τον Ματ Ντέιμον» πρόσθεσε με χιούμορ ο ηθοποιός
Τη Ζεντάγια αποκάλεσε δημόσια «σύζυγό» του ο Τομ Χόλαντ, όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το πρόσωπο που θα έκανε διακοπές στην Ελλάδα.
Ο 30χρονος ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε γρήγορες ερωτήσεις, κατά τη συμμετοχή του στο βρετανικό podcast Dish, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, πως θα επέλεγε εκείνη για μια καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα.
«Νομίζω πως η σύζυγός μου θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θα ήταν λίγο περίεργο να πω: "Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά θα πάω με τον Ματ (Ντέιμον)"» είπε ο Χόλαντ και τότε, ο παρουσιαστής πρόσθεσε με χιούμορ: «Θα πας δέκα μέρες στη Μύκονο με τον Ματ Ντέιμον».
Δείτε το βίντεο
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός αναφέρεται δημόσια στη Ζεντάγια κατά την προώθηση της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία συμπρωταγωνιστούν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι συζήτησε μαζί της την πρόταση να συμμετάσχει στο φιλμ, λέγοντας πως εκείνη του είπε: «Θα σε αφήσω αν δεν κάνεις την "Οδύσσεια"», με τον ίδιο να το μεταφέρει χιουμοριστικά.
Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τον Ιούνιο ότι έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming» το 2017, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021. Φέτος πρωταγωνιστούν μαζί τόσο στην «Οδύσσεια», όσο και στο «Spider-Man: Brand New Day».
Ο 30χρονος ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε γρήγορες ερωτήσεις, κατά τη συμμετοχή του στο βρετανικό podcast Dish, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, πως θα επέλεγε εκείνη για μια καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα.
«Νομίζω πως η σύζυγός μου θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θα ήταν λίγο περίεργο να πω: "Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά θα πάω με τον Ματ (Ντέιμον)"» είπε ο Χόλαντ και τότε, ο παρουσιαστής πρόσθεσε με χιούμορ: «Θα πας δέκα μέρες στη Μύκονο με τον Ματ Ντέιμον».
Δείτε το βίντεο
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός αναφέρεται δημόσια στη Ζεντάγια κατά την προώθηση της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία συμπρωταγωνιστούν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι συζήτησε μαζί της την πρόταση να συμμετάσχει στο φιλμ, λέγοντας πως εκείνη του είπε: «Θα σε αφήσω αν δεν κάνεις την "Οδύσσεια"», με τον ίδιο να το μεταφέρει χιουμοριστικά.
Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τον Ιούνιο ότι έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming» το 2017, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021. Φέτος πρωταγωνιστούν μαζί τόσο στην «Οδύσσεια», όσο και στο «Spider-Man: Brand New Day».
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