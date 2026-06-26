Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στο «Flightplan» προοριζόταν αρχικά για άντρα ηθοποιό
Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στο «Flightplan» προοριζόταν αρχικά για άντρα ηθοποιό
Πρόκειται για το ψυχολογικό θρίλερ που κυκλοφόρησε το 2005 - Δείτε ποιος είχε προταθεί ως πρωταγωνιστής
Ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους κινηματογραφικούς της ρόλους που υποδύθηκε η Τζόντι Φόστερ, γράφτηκε αρχικά για έναν άντρα - με τον Σον Πεν να έχει προταθεί να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα, όπως αποκάλυψε η ίδια.
Στο ψυχολογικό θρίλερ Flightplan, που κυκλοφόρησε το 2005, παρουσιάζεται η χαρακτήρας της Τζόντι Φόστερ, Κάιλ, να χάνει την κόρη της σε ένα αεροπλάνο, αλλά αρχικά της λένε ότι το κορίτσι δεν ήταν ποτέ στο αεροσκάφος.
Δείτε το τρέιλερ
Σε νέα συνέντευξη, η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι η ταινία γράφτηκε για έναν αντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, προτού επισημάνει πώς η αλλαγή φύλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα την έκανε «καλύτερη ταινία». Η ηθοποιός δήλωσε στο The i Paper: «Ξέρετε, γράφτηκε για έναν άντρα. Ο Σον Πεν επρόκειτο να υποδυθεί τον ρόλο και για κάποιο λόγο, τελικά δεν το έκανε». «Και πήρα το σενάριο και είπα: "Λοιπόν, θα μπορούσατε να το κάνετε για γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη ταινία, επειδή θα μιλάει για τη γυναικεία υστερία"», εξήγησε.
«Κανένας άντρας δεν μπερδεύεται για το αν έχει φανταστεί κάτι ή όχι. Θεωρεί ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», σημείωσε.
Μέχρι το τέλος του Flightplan, αποκαλύπτεται ότι η Κάιλ είχε δίκιο εξαρχής - η κόρη της ήταν στο αεροπλάνο και είχε απαχθεί ως μέρος ενός σχεδίου εκβιασμού.
«Νιώθω περήφανη για τον ρόλο μου», είπε η ηθοποιός. «Νιώθω περήφανη για την πορεία μιας γυναίκας που δεν την πιστεύουν», τόνισε.
Η Τζόντι Φόστερ προωθεί αυτήν τη στιγμή τη νέα της ταινία "A Private Life". Σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι, το θρίλερ μυστηρίου παρουσιάζει την πρωταγωνίστρια στον πρώτο της πλήρως γαλλόφωνο ρόλο ως Λίλιαν Στάινερ, Παριζιάνα ψυχίατρο που υποψιάζεται ότι μια από τις υποτιθέμενες αυτοκτονίες της ασθενούς της ήταν στην πραγματικότητα δολοφονία.
Στο ψυχολογικό θρίλερ Flightplan, που κυκλοφόρησε το 2005, παρουσιάζεται η χαρακτήρας της Τζόντι Φόστερ, Κάιλ, να χάνει την κόρη της σε ένα αεροπλάνο, αλλά αρχικά της λένε ότι το κορίτσι δεν ήταν ποτέ στο αεροσκάφος.
Δείτε το τρέιλερ
Σε νέα συνέντευξη, η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι η ταινία γράφτηκε για έναν αντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, προτού επισημάνει πώς η αλλαγή φύλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα την έκανε «καλύτερη ταινία». Η ηθοποιός δήλωσε στο The i Paper: «Ξέρετε, γράφτηκε για έναν άντρα. Ο Σον Πεν επρόκειτο να υποδυθεί τον ρόλο και για κάποιο λόγο, τελικά δεν το έκανε». «Και πήρα το σενάριο και είπα: "Λοιπόν, θα μπορούσατε να το κάνετε για γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη ταινία, επειδή θα μιλάει για τη γυναικεία υστερία"», εξήγησε.
Jodie Foster has revealed one of her most memorable film roles was initially written for a man – with Sean Penn being teed up for the part before she joined the project.— The Independent (@Independent) June 26, 2026
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«Κανένας άντρας δεν μπερδεύεται για το αν έχει φανταστεί κάτι ή όχι. Θεωρεί ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», σημείωσε.
Μέχρι το τέλος του Flightplan, αποκαλύπτεται ότι η Κάιλ είχε δίκιο εξαρχής - η κόρη της ήταν στο αεροπλάνο και είχε απαχθεί ως μέρος ενός σχεδίου εκβιασμού.
«Νιώθω περήφανη για τον ρόλο μου», είπε η ηθοποιός. «Νιώθω περήφανη για την πορεία μιας γυναίκας που δεν την πιστεύουν», τόνισε.
Η Τζόντι Φόστερ προωθεί αυτήν τη στιγμή τη νέα της ταινία "A Private Life". Σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι, το θρίλερ μυστηρίου παρουσιάζει την πρωταγωνίστρια στον πρώτο της πλήρως γαλλόφωνο ρόλο ως Λίλιαν Στάινερ, Παριζιάνα ψυχίατρο που υποψιάζεται ότι μια από τις υποτιθέμενες αυτοκτονίες της ασθενούς της ήταν στην πραγματικότητα δολοφονία.
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