Η Τζόντι Φόστερ εξομολογήθηκε ότι το Χόλιγουντ παραλίγο να την κάνει έναν ανυπόφορο άνθρωπο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε πως φοβόταν ότι λόγω της φήμης μετατρεπόταν σε «πλάσμα του Χόλιγουντ»
Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να αλλοιωθεί η προσωπικότητά της λόγω της φήμης βρέθηκε κάποια στιγμή η Τζόντι Φόστερ. Όπως δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, το Χόλιγουντ παραλίγο να τη μετατρέψει σε έναν ανυπόφορο άνθρωπο. Αυτή η συνειδητοποίηση την οδήγησε τελικά να απομακρυνθεί από την κινηματογραφική βιομηχανία.
Μιλώντας για την απόφασή της να εγκαταλείψει την υποκριτική μετά τα 50 της, η Φόστερ εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από τον αυταρχικό τόνο με τον οποίο άκουσε τον εαυτό της να απευθύνεται σε κάποιον στο πλατό.
«Ζήτησα από κάποιον έναν καπουτσίνο; Έκανα τι; Νόμιζα ότι ήξερα τι έλεγα και ξέσπασα σε ένα παραλήρημα 45 λεπτών; Δεν έστειλα συλλυπητήρια όταν πέθανε η μητέρα κάποιου; Δεν πήγα στον γάμο του; Εξαφανίστηκα για τέσσερις μήνες και περίμενα όλοι να είναι φίλοι μου όταν γύρισα;», ανέφερε στο Variety.
Η Φόστερ, η οποία έγινε διάσημη από τα 12 της χρόνια με τον ρόλο της στο Taxi Driver το 1976, φοβόταν ότι μετατρεπόταν σε «πλάσμα του Χόλιγουντ — με άλλα λόγια, σε ανυπόφορο άνθρωπο». Αντί να εκμεταλλευτεί τα προνόμια της διασημότητας, πήρε μια ασυνήθιστη απόφαση και αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε χάσει το ενδιαφέρον της για την υποκριτική, το οποίο όμως αργότερα ξαναβρήκε. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας της, η Φόστερ λέει ότι έχει σταματήσει να κυνηγά την αποδοχή του Χόλιγουντ και την εμμονή της βιομηχανίας με τη διαρκή επικαιρότητα. «Οι ταινίες που κάνω θα αφορούν αυτή τη μεγάλη ζωή που έχω, όχι αναφορές από 365 ημέρες τον χρόνο σαν ριάλιτι», διευκρίνισε.
Jodie Foster admits fame nearly turned her into an ‘a–hole’ https://t.co/RZlADBx0vb pic.twitter.com/K0dM6jQNff— New York Post (@nypost) January 9, 2026
Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε χάσει το ενδιαφέρον της για την υποκριτική, το οποίο όμως αργότερα ξαναβρήκε. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας της, η Φόστερ λέει ότι έχει σταματήσει να κυνηγά την αποδοχή του Χόλιγουντ και την εμμονή της βιομηχανίας με τη διαρκή επικαιρότητα. «Οι ταινίες που κάνω θα αφορούν αυτή τη μεγάλη ζωή που έχω, όχι αναφορές από 365 ημέρες τον χρόνο σαν ριάλιτι», διευκρίνισε.
