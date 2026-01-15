Η Τζόντι Φόστερ μίλησε για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ: Ήμουν «επικίνδυνη» για να με αγγίξουν
Η Τζόντι Φόστερ μίλησε για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ: Ήμουν «επικίνδυνη» για να με αγγίξουν
Η ηθοποιός δήλωσε ότι η υποψηφιότητα για Όσκαρ στα 12 της, τη θωράκισε απέναντι σε κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής
Για τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ μίλησε η Τζόντι Φόστερ, επισημαίνοντας πως η ίδια σώθηκε από αυτή επειδή ήταν πολύ επικίνδυνη για να την αγγίξουν.
Σε συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο NPR τόνισε πως η υποψηφιότητά της για Όσκαρ στην ηλικία των 12, για την ερμηνεία της στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ταξιτζής» έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Η Τζόντι Φόστερ για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση, είπε: «Έπρεπε πραγματικά να το εξετάσω αυτό: πώς σώθηκα; Υπήρχαν, φυσικά, μικροεπιθετικότητες. Όποια γυναίκα έχει εργαστεί, έχει βιώσει μισογυνικές μικροεπιθετικότητες. Αυτό είναι μέρος της εμπειρίας. Αλλά τι με προστάτευσε από τις κακές, τις πραγματικά τρομακτικές εμπειρίες; Αυτό στο οποίο κατέληξα είναι ότι είχα ένα επίπεδο δύναμης ήδη από τα 12. Όταν ήρθε η πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια κατηγορία ανθρώπων με ισχύ και ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να καταστρέψω καριέρες ή να φωνάξω “στοπ”, οπότε δεν ήμουν στόχος».
Η ηθοποιός στη συνέχεια πρόσθεσε πως και η προσωπικότητά της έπαιξε μεγάλο ρόλο: «Είμαι άνθρωπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα κατά μέτωπο. Δεν λειτουργώ με τα συναισθήματά μου στην επιφάνεια, και αυτό με καθιστά δύσκολο στόχο συναισθηματικής χειραγώγησης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι θύτες χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να χειραγωγήσουν. Αυτό είναι πιο εύκολο όταν κάποιος είναι μικρός ή αδύναμος. Αυτό ακριβώς είναι η αρπακτική συμπεριφορά: η χρήση εξουσίας για να μειώνεις και να κυριαρχείς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jodie Foster says she was "saved" from being sexually abused in Hollywood because she gained industry power as a teen actor.— Variety (@Variety) January 15, 2026
"By the time I had my first Oscar nomination, I was part of a different category of people that had power and I was too dangerous to touch. I could’ve…
