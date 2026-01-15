Η Τζόντι Φόστερ μίλησε για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ: Ήμουν «επικίνδυνη» για να με αγγίξουν
GALA
Τζόντι Φόστερ Σεξουαλική κακοποίηση Χόλιγουντ

Η Τζόντι Φόστερ μίλησε για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ: Ήμουν «επικίνδυνη» για να με αγγίξουν

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η υποψηφιότητα για Όσκαρ στα 12 της, τη θωράκισε απέναντι σε κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής

Η Τζόντι Φόστερ μίλησε για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ: Ήμουν «επικίνδυνη» για να με αγγίξουν
Στέλλα Μούτσιου
Για τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ μίλησε η Τζόντι Φόστερ, επισημαίνοντας πως η ίδια σώθηκε από αυτή επειδή ήταν πολύ επικίνδυνη για να την αγγίξουν.

Σε συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο NPR τόνισε πως η υποψηφιότητά της για Όσκαρ στην ηλικία των 12, για την ερμηνεία της στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ταξιτζής» έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Η Τζόντι Φόστερ για το πώς σώθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση, είπε: «Έπρεπε πραγματικά να το εξετάσω αυτό: πώς σώθηκα; Υπήρχαν, φυσικά, μικροεπιθετικότητες. Όποια γυναίκα έχει εργαστεί, έχει βιώσει μισογυνικές μικροεπιθετικότητες. Αυτό είναι μέρος της εμπειρίας. Αλλά τι με προστάτευσε από τις κακές, τις πραγματικά τρομακτικές εμπειρίες; Αυτό στο οποίο κατέληξα είναι ότι είχα ένα επίπεδο δύναμης ήδη από τα 12. Όταν ήρθε η πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια κατηγορία ανθρώπων με ισχύ και ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να καταστρέψω καριέρες ή να φωνάξω “στοπ”, οπότε δεν ήμουν στόχος».



Η ηθοποιός στη συνέχεια πρόσθεσε πως και η προσωπικότητά της έπαιξε μεγάλο ρόλο: «Είμαι άνθρωπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα κατά μέτωπο. Δεν λειτουργώ με τα συναισθήματά μου στην επιφάνεια, και αυτό με καθιστά δύσκολο στόχο συναισθηματικής χειραγώγησης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι θύτες χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να χειραγωγήσουν. Αυτό είναι πιο εύκολο όταν κάποιος είναι μικρός ή αδύναμος. Αυτό ακριβώς είναι η αρπακτική συμπεριφορά: η χρήση εξουσίας για να μειώνεις και να κυριαρχείς».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης