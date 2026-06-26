Αντιδράσεις με σχόλιο του ASAP Rocky σε συναυλία, ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει: Ευτυχώς δεν με γνωρίσατε ελεύθερο, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια