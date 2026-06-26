Αντιδράσεις με σχόλιο του ASAP Rocky σε συναυλία, ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει: Ευτυχώς δεν με γνωρίσατε ελεύθερο, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια
Αντιδράσεις με σχόλιο του ASAP Rocky σε συναυλία, ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει: Ευτυχώς δεν με γνωρίσατε ελεύθερο, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια
«Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Ριάνα», γράφουν στα social media
Αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του ASAP Rocky σε συναυλία στην Αριζόνα, το οποίο απευθυνόταν σε γυναίκες θεατές, με τον κόσμο να ζητά από τη Ριάνα να τον χωρίσει.
Ο 37χρονος ράπερ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από εμφάνισή του στο Φοίνιξ, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Don't Be Dumb Tour», όταν είπε στις γυναίκες που βρίσκονταν στο κοινό: «Δόξα τω Θεώ που δεν με γνωρίζατε όταν ήμουν ελεύθερος, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από παρευρισκόμενους, ακούγεται το πλήθος να γελά και να ζητωκραυγάζει, ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν στα σχόλια πως ήταν προβλητικό και για τις θαυμάστριές του, αλλά και για τη σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Δείτε το βίντεο
Η Ριάνα τον έχει συνοδεύσει σε αρκετούς σταθμούς της περιοδείας, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις. Σε σχόλια κάτω από σχετικά βίντεο αλλά και στο X, ανέφεραν: «Ριάνα, αν δεν τον αφήσεις.... συνεχώς της δείχνει ασέβεια», «Θέλω να τον χωρίσω και δεν είμαι καν η Ριάνα», «Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Ριάνα».
Παράλληλα, ορισμένοι υποστήριξαν τον ράπερ, σχολιάζοντας ότι η δήλωσή του έγινε σε χιουμοριστικό πλαίσιο και ότι οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές.
Ο 37χρονος ράπερ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από εμφάνισή του στο Φοίνιξ, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Don't Be Dumb Tour», όταν είπε στις γυναίκες που βρίσκονταν στο κοινό: «Δόξα τω Θεώ που δεν με γνωρίζατε όταν ήμουν ελεύθερος, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από παρευρισκόμενους, ακούγεται το πλήθος να γελά και να ζητωκραυγάζει, ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν στα σχόλια πως ήταν προβλητικό και για τις θαυμάστριές του, αλλά και για τη σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Δείτε το βίντεο
@lexslowkey He left me stunned when he said this like what did he just say?!?! 😭😭😭 #asaprocky #asaprockyconcert #asaprockyphoenix #dontbedumbtour #rihanna ♬ original sound - itsalexissimonelowkey
@simbaoffperc
?????????♬ original sound - Rawrr
Η Ριάνα τον έχει συνοδεύσει σε αρκετούς σταθμούς της περιοδείας, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις. Σε σχόλια κάτω από σχετικά βίντεο αλλά και στο X, ανέφεραν: «Ριάνα, αν δεν τον αφήσεις.... συνεχώς της δείχνει ασέβεια», «Θέλω να τον χωρίσω και δεν είμαι καν η Ριάνα», «Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Ριάνα».
Παράλληλα, ορισμένοι υποστήριξαν τον ράπερ, σχολιάζοντας ότι η δήλωσή του έγινε σε χιουμοριστικό πλαίσιο και ότι οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές.
Η Ριάνα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει δημόσια παρόλα αυτά.
Η περιοδεία του ASAP Rocky συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, συγκεντρώνοντας μεγάλη προσέλευση κοινού.
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