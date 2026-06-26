Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση
Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση
Οι δύο ηθοποιοί είναι παντρεμένοι από το 2011 - Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά
Ποτέ δεν έχει περάσει κρίση η Θάλεια Ματίκα στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη και επισήμανε πως αυτά είναι τα τυχερά της ζωής.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» στην πρεμιέρα της περιοδείας της παράστασης «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2011 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στην εμφάνιση που έκανε στην εκπομπή του «Καλημέρα είπαμε;».
Όταν ρωτήθηκε εάν έχει περάσει ποτέ κρίση με τον Τάσο Ιορδανίδη όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί, η Θάλεια Ματίκα απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση. Είναι και λαχεία αυτά, είναι τυχερά μωρέ».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο γεγονός πως πήγε καλεσμένη στην εκπομπή του συζύγου της, επισήμανε: «Δεν είχα πάει, αλλά τελικά φέτος έγινε αυτό», συμπληρώνοντας πως δεν θα ήθελε να πάρει τη θέση της Ζωής Κρονάκη και να κάνει εκπομπή μαζί του.
«Δυο χρόνια το αποφεύγαμε συστηματικά να έρθει στην εκπομπή»
Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου, με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν περίεργη για εκείνη, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε με χιούμορ ότι απέφευγαν συστηματικά αυτή τη συνάντηση τα δύο χρόνια που προβάλλεται εκπομπή.
«Δεν έχω έρθει δυο χρόνια. Το ξέρετε ε;», είπε η Θάλεια Ματίκα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να σχολιάζει: «Το αποφεύγαμε συστηματικά δυο χρόνια». «Πάρα πολύ περίεργο μου φαίνεται που θα κάνουμε συνέντευξη», είπε με τη σειρά της η Ζωή Κρονάκη. «Γι' αυτό δεν είχα έρθει. Γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Τότε, η παρουσιάστρια τόνισε: «Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού σας». «Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί πρωί-πρωί», είπε με τη σειρά της η Θάλεια Ματίκα, με χιούμορ, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» στην πρεμιέρα της περιοδείας της παράστασης «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2011 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στην εμφάνιση που έκανε στην εκπομπή του «Καλημέρα είπαμε;».
Όταν ρωτήθηκε εάν έχει περάσει ποτέ κρίση με τον Τάσο Ιορδανίδη όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί, η Θάλεια Ματίκα απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση. Είναι και λαχεία αυτά, είναι τυχερά μωρέ».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο γεγονός πως πήγε καλεσμένη στην εκπομπή του συζύγου της, επισήμανε: «Δεν είχα πάει, αλλά τελικά φέτος έγινε αυτό», συμπληρώνοντας πως δεν θα ήθελε να πάρει τη θέση της Ζωής Κρονάκη και να κάνει εκπομπή μαζί του.
«Δυο χρόνια το αποφεύγαμε συστηματικά να έρθει στην εκπομπή»
Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου, με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν περίεργη για εκείνη, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε με χιούμορ ότι απέφευγαν συστηματικά αυτή τη συνάντηση τα δύο χρόνια που προβάλλεται εκπομπή.
«Δεν έχω έρθει δυο χρόνια. Το ξέρετε ε;», είπε η Θάλεια Ματίκα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να σχολιάζει: «Το αποφεύγαμε συστηματικά δυο χρόνια». «Πάρα πολύ περίεργο μου φαίνεται που θα κάνουμε συνέντευξη», είπε με τη σειρά της η Ζωή Κρονάκη. «Γι' αυτό δεν είχα έρθει. Γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Τότε, η παρουσιάστρια τόνισε: «Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού σας». «Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί πρωί-πρωί», είπε με τη σειρά της η Θάλεια Ματίκα, με χιούμορ, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
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