Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη η Θάλεια Ματίκα: «Δυο χρόνια το αποφεύγαμε συστηματικά»
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Θάλεια Ματίκα Τάσος Ιορδανίδης Εκπομπή

Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη η Θάλεια Ματίκα: «Δυο χρόνια το αποφεύγαμε συστηματικά»

Είναι λίγο περίεργο, είπε η ηθοποιός για την τηλεοπτική συνάντηση με τον σύζυγό της

Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη η Θάλεια Ματίκα: «Δυο χρόνια το αποφεύγαμε συστηματικά»
Καλεσμένη στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Τάσος Ιορδανίδης μαζί με τη Ζωή Κρονάκη ήταν η Θάλεια Ματίκα το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου. 

Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;», με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της. Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν περίεργη για εκείνη, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε με χιούμορ ότι απέφευγαν συστηματικά αυτή τη συνάντηση τα δύο χρόνια που προβάλλεται  εκπομπή.

«Δεν έχω έρθει δυο χρόνια. Το ξέρετε ε;», είπε η Θάλεια Ματίκα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να σχολιάζει: «Το αποφεύγαμε συστηματικά δυο χρόνια». «Πάρα πολύ περίεργο μου φαίνεται που θα κάνουμε συνέντευξη», είπε με τη σειρά της η Ζωή Κρονάκη. «Γι' αυτό δεν είχα έρθει. Γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Τότε, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τόνισε ότι νιώθει σαν να συζητά με το ζευγάρι στο σπίτι τους. «Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού σας», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί πρωί-πρωί», τόνισε η Θάλεια Ματίκα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.

Δείτε το βίντεο 

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