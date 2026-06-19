Θάλεια Ματίκα: Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουμε συναποφασίσει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί
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Θάλεια Ματίκα Τάσος Ιορδανίδης Σχέση

Θάλεια Ματίκα: Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουμε συναποφασίσει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί

Ό,τι και να έρχεται, λέμε ότι θα το προσπεράσουμε, δήλωσε η ηθοποιός

Θάλεια Ματίκα: Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουμε συναποφασίσει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί
Ιωάννα Μαρίνου
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Στις απαιτήσεις των μακροχρόνιων σχέσεων αναφέρθηκε η Θάλεια Ματίκα, τονίζοντας πως, παρότι είναι δύσκολες, με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουν συναποφασίσει να παραμείνουν για πάντα μαζί.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Αταίριαστοι» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις, σημειώνοντας ότι πάντα ήταν απαιτητικές, ωστόσο υποστήριξε ότι παλαιότερα οι γυναίκες έκαναν περισσότερη υπομονή λόγω της κοινωνικής τους θέσης.

Στη συνέχεια, η Θάλεια Ματίκα τόνισε ότι τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί έρχονται αναπόφευκτα αντιμέτωπα  με την τριβή. Όσο για τον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, επεσήμανε ότι έχουν αποφασίσει από κοινού να παραμείνουν για πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, προσπαθώντας να ξεπερνούν ό,τι προκύπτει.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω πάντα ήταν, απλώς έκαναν υπομονή οι γυναίκες γιατί δεν είχαν βρει τη θέση τους στην κοινωνία. Τώρα τη βρίσκουμε σιγά σιγά. Γενικά είναι δύσκολες οι σχέσεις, και οι συντροφικές, και με τα παιδιά σου, και με τους γονείς σου, και με τους φίλους σου. Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, έχουν τριβή. Θέλουν υπομονή. Εμείς με τον Τάσο το αντιμετωπίζουμε με στωικότητα αυτό. Έχουμε συναποφασίσει μέχρι στιγμής ότι θα είμαστε για πάντα μαζί, οπότε ό,τι και να έρχεται, λέμε ότι θα το προσπεράσουμε».

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Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 15 Δεκεμβρίου του 2011 στον Πειραιά. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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