Ο Νικ Κέιβ ξεσήκωσε τα πλήθη με τη συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο
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Νικ Κέιβ Συναυλία Αθήνα

Ο Νικ Κέιβ ξεσήκωσε τα πλήθη με τη συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο

Ο δημοφιλής Αυστραλός τραγουδοποιός και ερμηνευτής πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό live στην Πλατεία Νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου

Ο Νικ Κέιβ ξεσήκωσε τα πλήθη με τη συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
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Τα πλήθη ξεσήκωσε ο Νικ Κέιβ με τη συναυλία του στη Αθήνα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Ο δημοφιλής Αυστραλός τραγουδοποιός και ερμηνευτής την Τετάρτη 24 Ιουνίου πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό live στην Πλατεία Νερού για το φετινό φεστιβάλ Release Athens που γιόρτασε τα 10α γενέθλιά του, μαζί με την μπάντα του «Nick Cave & The Bad Seeds», τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην πρωτεύουσα.

Περίπου 12.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τον παρακολουθήσουν, με τον 68χρονο να αλληλεπιδρά με τους θεατές, στρέφοντας το μικρόφωνό του προς εκείνους ώστε να τραγουδήσουν μαζί του τα τραγούδια του. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που ο Κέιβ τραγούδησε το «From Her to Eternity», που κυκλοφόρησε το 1984, πλησιάζοντας το κοινό που ζητωκραύγαζε για εκείνον.

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Γεωργία Κοτζιά
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