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Αυτοκίνητο βρέθηκε ανάποδα σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας μετά από τροχαίο
Αυτοκίνητο βρέθηκε ανάποδα σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας μετά από τροχαίο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο μετά το τροχαίο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε με τις ρόδες προς τα πάνω.
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο μετά το τροχαίο. Σύμφωνα με το pelop.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο ανετράπη διερευνώνται.
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο μετά το τροχαίο. Σύμφωνα με το pelop.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο ανετράπη διερευνώνται.
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