Νικ Κέιβ: Θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για το έργο του
Νικ Κέιβ: Θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για το έργο του
Ο Νικ Κέιβ είναι ένας από εκείνους τους ασύγκριτους καλλιτέχνες των οποίων η δύναμη της αφήγησης δεν γνωρίζει όρια, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «The Veiled World of Nick Cave» που θα εστιάζει στο έργο του Νικ Κέιβ αναμένεται να κυκλοφορήσει στο βρετανικό δίκτυο Sky Documentaries.
Το δίκτυο ανακοίνωσε ότι οι μουσικοί Φλόρενς Γουέλς, Κόλιν Γκρίνγουντ και Γουόρεν Έλις, η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς και ο συγγραφέας Ίρβιν Γουέλς θα αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους ο Νικ Κέιβ έχει επηρεάσει το δικό τους έργο και την καριέρα τους.
«Ο Νικ Κέιβ είναι ένας από εκείνους τους ασύγκριτους καλλιτέχνες των οποίων η δύναμη της αφήγησης δεν γνωρίζει όρια», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. «Τα έντονα τοπία του ζωντανεύουν μέσα από τα λαμπρά βιβλία του, τη μουσική του και τα κεραμικά του. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποκαλύπτουμε τον λαμπρά πολυεπίπεδο κόσμο του σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα», επισημαίνεται.
Το ειδικό αφιέρωμα, σύμφωνα με το Sky, είναι παραγωγής της Supercollider, η οποία έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για το BBC, συμπεριλαμβανομένων των «Live Aid at 40», «Israel and the Palestinians: The Road to 7th October» και «Paid in Full: The Battle for Black Music».
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο διευθυντής δημιουργικού της εταιρείας, Μάικ Κρίστι. Το Sky έχει επίσης την παραγωγή πρωτότυπης σειρά έξι επεισοδίων βασισμένης στο δεύτερο μυθιστόρημα του Αυστραλού μουσικού, «The Death of Bunny Munro», η οποία περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική επένδυση από τον Κέιβ και τον μουσικό συνεργάτη του Γουόρεν Έλις και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.
Το δίκτυο ανακοίνωσε ότι οι μουσικοί Φλόρενς Γουέλς, Κόλιν Γκρίνγουντ και Γουόρεν Έλις, η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς και ο συγγραφέας Ίρβιν Γουέλς θα αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους ο Νικ Κέιβ έχει επηρεάσει το δικό τους έργο και την καριέρα τους.
«Ο Νικ Κέιβ είναι ένας από εκείνους τους ασύγκριτους καλλιτέχνες των οποίων η δύναμη της αφήγησης δεν γνωρίζει όρια», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. «Τα έντονα τοπία του ζωντανεύουν μέσα από τα λαμπρά βιβλία του, τη μουσική του και τα κεραμικά του. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποκαλύπτουμε τον λαμπρά πολυεπίπεδο κόσμο του σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα», επισημαίνεται.
New @nickcave documentary ‘The Veiled World Of Nick Cave’ announced@florencemachine's Florence Welch, @radiohead's Colin Greenwood and @warrenellis13 will also discuss how the singer-songwriter influenced their music in the one-off special https://t.co/oZ9ho1xcJo— NME (@NME) October 15, 2025
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο διευθυντής δημιουργικού της εταιρείας, Μάικ Κρίστι. Το Sky έχει επίσης την παραγωγή πρωτότυπης σειρά έξι επεισοδίων βασισμένης στο δεύτερο μυθιστόρημα του Αυστραλού μουσικού, «The Death of Bunny Munro», η οποία περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική επένδυση από τον Κέιβ και τον μουσικό συνεργάτη του Γουόρεν Έλις και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα