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Σύλληψη 70χρονου και 61χρονου στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης
Σύλληψη 70χρονου και 61χρονου στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης
Συνελήφθησαν την ώρα συναλλαγής ναρκωτικών στη Ξηροκήνη - Βρέθηκαν 1.680 γραμμάρια κάνναβης - Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Δύο άντρες ηλικίας 70 και 61 ετών συνέλαβαν χτες (13/8) αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρήνης έπειτα από μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών.
Κατασχέθηκαν συνολικά:
- 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα διαμοιρασμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, έτοιμες να διατεθούν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων
- 5 ζυγαριές ακριβείας
- 1.120 κενές, μικρές, νάιλον συσκευασίες για διαμοιρασμό ναρκωτικών
- Χρηματικό ποσό 270 ευρώ και
- Κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος για τις συνεννοήσεις του.
Σημειώνεται ότι, μέρος της ποσότητας βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 70χρονου άντρα, με την υπόλοιπη να εντοπίζεται στην οικία του ιδίου, όπου διενεργήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Κατασχέθηκαν συνολικά:
- 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα διαμοιρασμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, έτοιμες να διατεθούν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων
- 5 ζυγαριές ακριβείας
- 1.120 κενές, μικρές, νάιλον συσκευασίες για διαμοιρασμό ναρκωτικών
- Χρηματικό ποσό 270 ευρώ και
- Κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος για τις συνεννοήσεις του.
Σημειώνεται ότι, μέρος της ποσότητας βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 70χρονου άντρα, με την υπόλοιπη να εντοπίζεται στην οικία του ιδίου, όπου διενεργήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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