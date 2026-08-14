Σύλληψη 70χρονου και 61χρονου στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης 
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Κάνναβη

Σύλληψη 70χρονου και 61χρονου στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης 

Συνελήφθησαν την ώρα συναλλαγής ναρκωτικών στη Ξηροκήνη - Βρέθηκαν 1.680 γραμμάρια κάνναβης - Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύλληψη 70χρονου και 61χρονου στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης 
Φανή Χαρίση
Δύο άντρες ηλικίας 70 και 61 ετών συνέλαβαν χτες (13/8) αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρήνης έπειτα από μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν συνολικά:

- 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα διαμοιρασμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, έτοιμες να διατεθούν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων

- 5 ζυγαριές ακριβείας

- 1.120 κενές, μικρές, νάιλον συσκευασίες για διαμοιρασμό ναρκωτικών

- Χρηματικό ποσό 270 ευρώ και

- Κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος για τις συνεννοήσεις του.

Σημειώνεται ότι, μέρος της ποσότητας βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 70χρονου άντρα, με την υπόλοιπη να εντοπίζεται στην οικία του ιδίου, όπου διενεργήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Φανή Χαρίση

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