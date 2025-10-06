Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Νικ Κέιβ: Έρχεται στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 - Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων
Ο δημοφιλής Αυστραλός τραγουδοποιός-ερμηνευτής θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στον εορτασμό των 10ων γενεθλίων του Release Athens
Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί καλά – καλά η φετινή καλοκαιρινή συναυλιακή περίοδος και άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτες αναγγελίες για του χρόνου. Το ερχόμενο καλοκαίρι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά τον Νικ Κέιβ ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026.
Ο δημοφιλής Αυστραλός τραγουδοποιός – ερμηνευτής θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στον εορτασμό των 10ων γενεθλίων του μουσικού φεστιβάλ που έχει βάλει τη σφραγίδα του στα αθηναϊκά συναυλιακά δρώμενα.
Μια τετραετία μετά την τελευταία του εμφάνιση στον ίδιο χώρο ο Νικ Κέιβ, συνοδευόμενος από τη μπάντα του, τους The Bad Seeds, επιστρέφουν στη χώρα μας, στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες των τελευταίων ετών, παγκοσμίως.
Οι Nick Cave & The Bad Seeds σχηματίστηκαν το 1983, μετά τη διάλυση των Birthday Party, και γρήγορα παγιώθηκαν ως ένα από τα πιο πρωτοπόρα και καταξιωμένα συγκροτήματα της post-punk εποχής. Ο ήχος τους εξελίσσεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τη λυρική ματιά του ηγέτη τους: από το σκοτεινό χάος του “From Her to Eternity” (1984) μέχρι τη σκεπτόμενη διάθεση του “Wild God” (2024), o Cave μαζί με τους Bad Seeds δεν σταμάτησαν να δημιουργούν τραγούδια που αγγίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας μία περίοπτη θέση στη rock ‘n’ roll αιωνιότητα.
Παρότι η σύνθεση των Bad Seeds έχει μεταβληθεί μέσα στα χρόνια, το συγκρότημα παρέμεινε πάντα μια μουσική δύναμη εξίσου ισχυρή με τον Αυστραλό super star, γεμάτη σπουδαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες (ανάμεσά τους πλέον και ο Colin Greenwood των Radiohead) που στηρίζουν το έργο του με μια σπάνια σταθερότητα και δημιουργική συνέπεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την κυκλοφορία του “Wild God”, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και κατέκτησε το Top 10 σε αρκετές χώρες.
Η περιοδεία που ακολούθησε όχι μόνο έκανε sold out το ευρωπαϊκό σκέλος της, αλλά χαρακτηρίστηκε συνολικά ως μία από τις κορυφαίες live εμπειρίες των ημερών μας, ένα θέαμα γεμάτο ένταση και συγκίνηση, που περιέχει ισόποσες δόσεις μελαγχολίας και λύτρωσης, και χαρακτηρίζεται από μία μοναδική επαφή με το κοινό, τοποθετώντας τους δημιουργούς του οριστικά στο κορυφαίο επίπεδο ανάμεσα στους headliners της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 10:00, προς 62€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 180€.
