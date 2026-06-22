Η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ
Η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ
Η τραγουδίστρια συνόδευσε τους έφηβους σε live εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στο Λος Άντζελες
Σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.
Η 56χρονη σταρ βρέθηκε στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Kia Forum στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την Daily Mail, και στο πλευρό της βρισκόνταν ο 18χρονος Όσκαρ -που πρόσφατα συστήθηκε στον κόσμο ως Έμε αλλάζοντας ταυτότητα- καθώς και ο 17χρονος Φιν, το παιδί του πρώην συζύγου της. Οι δύο έφηβοι είναι πολύ καλοί φίλοι και διασκέδασαν μαζί, δείχνοντας πως οι δύο οικογένειες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις παρά τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό.
Δείτε βίντεο
Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν ως προτεραιότητα τα παιδιά τους, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός έχει δηλώσει δημόσια πως η τραγουδίστρια έχει εξαιρετική σχέση με τα παιδιά του και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.
Το πρώην ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οριστηκοποιήθηκε το διαζύγιό τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 56χρονη σταρ βρέθηκε στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Kia Forum στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την Daily Mail, και στο πλευρό της βρισκόνταν ο 18χρονος Όσκαρ -που πρόσφατα συστήθηκε στον κόσμο ως Έμε αλλάζοντας ταυτότητα- καθώς και ο 17χρονος Φιν, το παιδί του πρώην συζύγου της. Οι δύο έφηβοι είναι πολύ καλοί φίλοι και διασκέδασαν μαζί, δείχνοντας πως οι δύο οικογένειες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις παρά τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό.
Δείτε βίντεο
@tmz
🚨 EXCLUSIVE: Jennifer Lopez kept things cool Saturday night while attending Ariana Grande's "Eternal Sunshine" concert in L.A. ... but even a low-key night out didn’t stop fans from spotting her among the crowd.♬ original sound - TMZ
@entertainment_weekly J.Lo is a certified Arianator ♡ Jennifer Lopez spotted dancing and singing in the crowd during Ariana Grande's #EternalSunshineTour on Saturday night. #JenniferLopez #ArianaGrande #Concerts ♬ original sound - Entertainment Weekly
Jennifer Lopez enjoys concert night with Ben Affleck's child Fin and her own child Oskar https://t.co/ulZWae7vVh— Daily Mail (@DailyMail) June 21, 2026
Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν ως προτεραιότητα τα παιδιά τους, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός έχει δηλώσει δημόσια πως η τραγουδίστρια έχει εξαιρετική σχέση με τα παιδιά του και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.
Το πρώην ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οριστηκοποιήθηκε το διαζύγιό τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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