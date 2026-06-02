Το παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ παρουσίασε τη νέα του ταυτότητα: Από Έμε, συστήθηκε ως Όσκαρ στην αποφοίτησή του
Στην τελετή αποφοίτησής του έδωσε το παρών η τραγουδίστρια αλλά όχι ο πατέρας του, Μαρκ Άντονι
Τη νέα του ταυτότητα παρουσίασε το παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς την ημέρα της αποίτησής του, συστήθηκε στο κοινό όχι ως Έμε, αλλά ως Όσκαρ.
Σε σχετική ανάρτηση σχολείου του, το 18χρονο παιδί της τραγουδίστριας αναφέρεται συγκεκριμένα με το όνομα Όσκαρ Τζέικομπ Μουνίζ, χρησιμοποιώντας αντωνυμίες αρσενικού γένους he/him.
Στο Instagram επιπλέον, όπου καταγράφονται οι πανεπιστημιακές επιλογές αποφοίτων του Windward School στο Λος Άντζελες, αναφέρεται ότι ο Όσκαρ θα φοιτήσει στο Sarah Lawrence College, με κατεύθυνση στο θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.
Σύμφωνα με την Daily Mail, στην τελετή αποφοίτησης, το παρών έδωσε η Λόπεζ, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, καθώς και ο Σάμουελ Άφλεκ, γιος του πρώην συζύγου της Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ. Παρών ήταν και ο δίδυμος αδελφός του Όσκαρ, Μαξ, ενώ ο πατέρας τους, Μαρκ Άντονι, απουσίαζε.
Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την αλλαγή του ονόματος του παιδιού της, ωστόσο στο παρελθόν, το 2022 συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής συναυλίας της στο Λος Άντζελες, είχε παρουσιάσει τον Όσκαρ στη σκηνή χρησιμοποιώντας ουδέτερες αντωνυμίες ως προς το φύλο, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις.
Πολύ πρόσφατα η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη συναισθηματική φόρτιση που βιώνει αυτή την περίοδο, καθώς και τα δύο παιδιά της ετοιμάζονται να φύγουν από το σπίτι.
«Μην το συζητάτε γιατί θα αρχίσω να κλαίω», είχε πει χαρακτηριστικά σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στο Jimmy Kimmer Live, δηλώνοντας πως έχει «κλάψει για δύο μήνες» στη σκέψη ότι τα παιδιά της ανοίγουν τα φτερά τους.
Δείτε την ανάρτηση
