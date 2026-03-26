Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έπαθα επιλόχειο κατάθλιψη στο πρώτο παιδί, αλλά το ξεπέρασα γρήγορα γιατί έμεινα ξανά έγκυος
Χρειάζεται χρόνος, κατανόηση και αγάπη προς τον εαυτό σου, τόνισε η ηθοποιός
Επιλόχειο κατάθλιψη αποκάλυψε πως έπαθε όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας πως την ξεπέρασε πολύ γρήγορα λόγω της δεύτερης εγκυμοσύνης της.
Η ηθοποιός μιλώντας στο vidcast «Rainbow Mermaids» ανέφερε πως εκείνη την εποχή δεν λειτουργούσαν τα social media με τον τρόπο που λειτουργούν πλέον και δεν σκεφτόταν πως αυτό ήταν κάτι που μπορεί να περνούσαν πολλές άλλες γυναίκες. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όμως, η δεύτερη εγκυμοσύνη τη βοήθησε να τα αφήσει όλα πίσω της. Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για το γεγονός πως ο μεγάλος της γιος πλέον έχει φύγει από το σπίτι λόγω σπουδών, εξηγώντας πώς αισθάνεται.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφορικά με την επιλόχειο κατάθλιψη, εξήγησε πως σκεφτόταν ότι δεν προλάβαινε να το αντιμετωπίσει και αυτό όταν έμαθε πως ήταν ξανά έγκυος: «Τα social media σε αυτό το κομμάτι έχουν βοηθήσει, με την έννοια του ότι δίνεται αρκετή πληροφορία και εμπειρία από άλλες μαμάδες, οπότε μπορείς να βρεις μια συμπαράσταση. Είτε στην τελική μπορείς να καταλάβεις ότι όλα αυτά που σκέφτεσαι κι όλα αυτά που νιώθεις, τα σκέφτονται και τα νιώθουν όλες. Δεν είσαι μόνη σου. Εγώ δεν το είχα αυτό, γιατί τότε ένα Facebook νομίζω υπήρχε και καμία σχέση δηλαδή, ούτε καν. Τα διαχειρίστηκα λίγο μόνη μου αυτά. Στο πρώτο παιδί ειδικά, στον Διονύση, είχα πάθει και μια μικρή έτσι επιλόχειο, που βέβαια ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα γιατί έμεινα έγκυος στο Φίλιππο, οπότε σκέφτηκα ότι δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να έχω επιλόχειο. Και προφανώς και το ορμονικό μου που πάλι που άλλαξε με μια δεύτερη εγκυμοσύνη ήρθε λίγο και με βοήθησε, προφανώς. Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται κατανόηση του εαυτού σου και αγάπη προς τον εαυτό σου, γιατί στ' αλήθεια για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είσαι εκεί απλά για να φροντίζεις τα παιδιά», είπε.
Για το γεγονός πως ο μεγάλος της γιος πλέον μένει μόνος του, η ηθοποιός τόνισε πως στην αρχή μπορεί να ήταν σοκαριστικό, ωστόσο αξιοποίησε τον χρόνο της κάνοντας πράγματα για τον εαυτό της: «Ο μικρός μου γιος είναι εδώ, μένει μαζί μου και δεν έχει φύγει, ο μεγάλος σπουδάζει στην Κύπρο, οπότε λείπει. Το πρώτο διάστημα που έφυγε ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή το να είσαι στο σπίτι και το δωμάτιό του να είναι άδειο και να μην κοιμάται στο κρεβάτι και να είναι κάπου αλλού και να μην ξέρεις, να σκέφτεσαι ότι τώρα θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του μόνος του, να μαγειρέψει, να πλύνει, να κάνει, να φροντίσει το σπίτι του, όλα αυτά... Απ’ την άλλη, αν βλέπεις το παιδί ότι είναι καλά εκεί που είναι και προσαρμόζεται -γιατί και για το παιδί είναι μια αλλαγή το να φύγει απ’ το σπίτι του και να πάει κάπου να μένει μόνος του- ηρεμείς. Εγώ είμαι και μια γυναίκα που έκανα τα παιδιά μου, έκατσα αρκετά σπίτι, αλλά μετά βγήκα, δούλεψα, είχα δηλαδή πράγματα που ήθελα και εγώ για μένα να κάνω. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όταν έχεις, ας πούμε, και εσύ τη δουλειά σου ή τέλος πάντων πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, τους φίλους σου, ξέρεις, όταν έχεις κρατήσει ένα πράγμα που είναι δικό σου... Οπότε όταν θα έρθουν τα παιδιά και θα φύγουν και θα ανοίξουν τα φτερά τους, όπως έτσι είναι λογικό, έχεις μια ζωή. Δεν είναι ότι όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω απ’ τα παιδιά μόνο. Οπότε αυτό σε βοηθάει σε εκείνη τη φάση», δήλωσε.
