«Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή», λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής για τη φωτιά στην Κασσάνδρα

«Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως παραμένουν διάσπαρτες εστίες», ανέφερε ο Παναγιώτης Τσιαλούκης - Ευχαρίστησε πυροσβέστες, εθελοντές, διασώστες και πολίτες

Παναγιώτης Τσιαλούκης, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι πως δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή.



Όπως ανέφερε, το πρωί η εικόνα από τη φωτιά ήταν πολύ καλύτερη και δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, ωστόσο παρέμεναν διάσπαρτες εστίες, με εκατοντάδες πυροσβέστες να εξακολουθούν να βρίσκονται στο πεδίο έπειτα από μία ολόκληρη νύχτα μάχης.







Ο κ. Τσιαλούκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κινητοποίηση που υπήρξε, σημειώνοντας ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση φάνηκε τι μπορεί να συμβεί όταν ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του.



Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, αλλά και «ως άνθρωπος αυτού του τόπου», ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που έμειναν όλη τη νύχτα απέναντι στη φωτιά, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πυροσβέστες από τη Μολδαβία, οι οποίοι, όπως είπε, ήρθαν να βοηθήσουν έναν τόπο που δεν είναι δικός τους «σαν να ήταν».







Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους εθελοντές και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι, όπως τόνισε, δεν περίμεναν να τους ζητήσει κάποιος να βοηθήσουν. Μίλησε για εκείνους που στάθηκαν δίπλα στους πυροσβέστες, αλλά και για τους αλιείς και τους ιδιώτες που διέθεσαν τα σκάφη τους για τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλές σημείο.



Παράλληλα, αναφέρθηκε σε όσους άνοιξαν τα σπίτια τους, πρόσφεραν νερό, βοήθεια ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή φοβούνταν.



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Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής υπογράμμισε ακόμη ότι η φροντίδα δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Όπως γνωστοποίησε, υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Κώστα Κάσσανδρο.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι, εφόσον κάποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση της θεραπείας του, ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής θα βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση, προκειμένου να προσπαθήσουν να βρουν λύση.



Στη δύσκολη νύχτα της φωτιάς στην Κασσάνδρα στη Χαλκιδική , αλλά και στη μεγάλη κινητοποίηση όσων συμμετείχαν στην αντιμετώπισή της, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής,, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι πως δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή.Όπως ανέφερε, το πρωί η εικόνα από τη φωτιά ήταν πολύ καλύτερη και δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, ωστόσο παρέμεναν διάσπαρτες εστίες, με εκατοντάδες πυροσβέστες να εξακολουθούν να βρίσκονται στο πεδίο έπειτα από μία ολόκληρη νύχτα μάχης.«Σήμερα το πρωί μπορούμε να πούμε ότι, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή», τόνισε, περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν την προηγούμενη ημέρα, όταν άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια και τα καταλύματά τους, ενώ οικογένειες απομακρύνθηκαν ακόμη και από τη θάλασσα.Ο κ. Τσιαλούκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κινητοποίηση που υπήρξε, σημειώνοντας ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση φάνηκε τι μπορεί να συμβεί όταν ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του.Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, αλλά και «ως άνθρωπος αυτού του τόπου», ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που έμειναν όλη τη νύχτα απέναντι στη φωτιά, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πυροσβέστες από τη Μολδαβία, οι οποίοι, όπως είπε, ήρθαν να βοηθήσουν έναν τόπο που δεν είναι δικός τους «σαν να ήταν».Ευχαρίστησε ακόμη τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, τους διασώστες και τους υγειονομικούς που βρίσκονταν σε ετοιμότητα, καθώς και την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τον Δήμο Κασσάνδρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δασική Υπηρεσία και όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που βρέθηκαν στο σημείο όταν χρειάστηκε.Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους εθελοντές και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι, όπως τόνισε, δεν περίμεναν να τους ζητήσει κάποιος να βοηθήσουν. Μίλησε για εκείνους που στάθηκαν δίπλα στους πυροσβέστες, αλλά και για τους αλιείς και τους ιδιώτες που διέθεσαν τα σκάφη τους για τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλές σημείο.Παράλληλα, αναφέρθηκε σε όσους άνοιξαν τα σπίτια τους, πρόσφεραν νερό, βοήθεια ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή φοβούνταν.«Αυτές είναι οι εικόνες που θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ημέρα. Γιατί η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», σημείωσε.Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής υπογράμμισε ακόμη ότι η φροντίδα δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Όπως γνωστοποίησε, υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Κώστα Κάσσανδρο.Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι, εφόσον κάποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση της θεραπείας του, ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής θα βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση, προκειμένου να προσπαθήσουν να βρουν λύση.



Η δήλωση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής «Μετά από μία δύσκολη νύχτα, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!



Σήμερα το πρωί η Κασσάνδρα ξημέρωσε διαφορετική.



Η εικόνα από τη φωτιά είναι πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως παραμένουν διάσπαρτες εστίες και εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, μετά από μια ολόκληρη νύχτα μάχης.



Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο:



Σήμερα το πρωί μπορούμε να πούμε ότι, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή.

Χθες είδαμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια και τα καταλύματά τους. Οικογένειες να απομακρύνονται ακόμη και από τη θάλασσα. Ανθρώπους να κοιτούν πίσω χωρίς να ξέρουν τι θα βρουν όταν επιστρέψουν.

Είδαμε όμως και κάτι ακόμη.



Είδαμε τι μπορεί να συμβεί όταν, σε μια δύσκολη στιγμή, ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον άνθρωπο δίπλα του.



Γι’ αυτό σήμερα θέλω, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής αλλά κυρίως ως άνθρωπος αυτού του τόπου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.



Στους πυροσβέστες που μπήκαν μπροστά στη φωτιά και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα. Στα πεζοπόρα τμήματα και στα πληρώματα των εναέριων μέσων. Στους πυροσβέστες από τη Μολδαβία που ήρθαν να βοηθήσουν έναν τόπο που δεν είναι δικός τους σαν να ήταν.



Στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, στους διασώστες και στους υγειονομικούς που ήταν σε ετοιμότητα για όποιον τους χρειαζόταν.

Στην Πολιτική Προστασία, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στον Δήμο Κασσάνδρας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Δασική Υπηρεσία και σε όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που βρέθηκαν εκεί όταν χρειάστηκε.



Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους εθελοντές και στους απλούς πολίτες.



Στους ανθρώπους που δεν περίμεναν να τους ζητήσει κάποιος να βοηθήσουν.



Σε εκείνους που βρέθηκαν δίπλα στους πυροσβέστες. Στους αλιείς και στους ιδιώτες που έβαλαν τα σκάφη τους στη διάθεση της επιχείρησης για να μεταφερθούν άνθρωποι σε ασφαλές σημείο. Σε όσους άνοιξαν ένα σπίτι, πρόσφεραν νερό, ένα χέρι βοήθειας ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβόταν.



Αυτές είναι οι εικόνες που θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ημέρα.



Γιατί η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.



Από την πλευρά μας, η φροντίδα δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες.



Χθες υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής Kostas Kassandros. Συμφωνήσαμε ότι, εφόσον κάποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση της θεραπείας του, ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής θα είμαστε σε άμεση συνεννόηση ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση.



Κανένας άνθρωπος που πέρασε αυτή τη δοκιμασία δεν πρέπει να βρεθεί μόνος του απέναντι και σε ένα πρόβλημα υγείας.

Σήμερα μπορούμε να ανασάνουμε λίγο περισσότερο. Δεν μπορούμε ακόμη να εφησυχάσουμε. Η Χαλκιδική παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οι άνεμοι απαιτούν προσοχή και οι άνθρωποι που επιχειρούν στο πεδίο συνεχίζουν τη δουλειά τους.



Ας τους βοηθήσουμε κι εμείς με τη δική μας υπευθυνότητα.



Και όταν όλα αυτά περάσουν, ας μη θυμόμαστε μόνο τις εικόνες της φωτιάς.



Ας θυμόμαστε και τους ανθρώπους που στάθηκαν απέναντί της.



Και κυρίως, τους ανθρώπους που στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον.



Παναγιώτης Τσιαλούκης

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής»