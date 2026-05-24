Ακύλας για Eurovision: Είχαν γεννηθεί προσδοκίες, από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά, από ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω





Στη συνέχεια, ο Ακύλας αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που διάβασε, εξηγώντας ότι παρότι κάποια τον πλήγωσαν, σέβεται ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη και επιλέγει να κρατά τα θετικά: « Σίγουρα κάποια σχόλια με στενοχώρησαν. Σίγουρα καθένας έχει τη δική του άποψη και είναι σεβαστή, κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά από την άλλη είναι εντάξει. Ο καθένας έχει τη δική του αισθητική. Κρατάω τα όμορφα ».



Κλείνοντας, τόνισε πως πλέον κοιτάζει μπροστά, εστιάζοντας στη μουσική του και στις επόμενες επαγγελματικές του κινήσεις, ενώ παραδέχτηκε ότι ακόμη δεν έχει προλάβει να συνειδητοποιήσει πλήρως όσα έζησε το τελευταίο διάστημα: « Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερπαραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν ».

Στις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από τη συμμετοχή του στη Eurovision , λόγω των προβλέψεων των στοιχηματικών εταιρειών, αναφέρθηκε ο Ακύλας , επισημαίνοντας ότι τελικά οι εκτιμήσεις τους δεν επιβεβαιώθηκαν.Ο τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Ferto» και κατέκτησε τη δέκατη θέση στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου τόνισε πως ανεξαρτήτως από τη θέση που έδιναν τα στοιχήματα στην Ελλάδα, κρατώντας τον Ακύλα μέσα στην παντάδα μέχρι και τον τελικό, εκείνος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε αγωνία για το πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόσμος μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη Όπως είπε ο καλλιτέχνης: «Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες, γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, δηλαδή το top3 που έδειχναν, έμεινε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους μας να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και ένας φόβος για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν, αν όχι».