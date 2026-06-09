Έλενα Χαραλαμπούδη για Αλέξανδρο Τσουβέλα: Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο, εμένα μου έχουν πει ότι είμαι σαν άλογο
Έλενα Χαραλαμπούδη για Αλέξανδρο Τσουβέλα: Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο, εμένα μου έχουν πει ότι είμαι σαν άλογο
Είναι όμως αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας τα social media, τόνισε η ηθοποιός μετά το περιστατικό με τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες του stand-up comedian με τη σύντροφό του που τον έκαναν να κινηθεί νομικά
Απαράδεκτη θεωρεί η Έλενα Χαραλαμπούδη πως είναι η κατάσταση με τα σχόλια στα social media, με αφορμή το περιστατικό με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την αρνητική κριτική για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τη σύντροφό του Ευαγγελία Καρύδη, υποστηρίζοντας πως την ίδια την έχουν αποκαλέσει «άλογο».
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου ανέφερε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικατοπτρίζουν την ελληνική κοινωνία και πιστεύει πως είναι πολύ άκομψο εν έτει 2026 να γράφονται σχόλια για την ηλικία ενός ανθρώπου, όπως συνέβη στην περίπτωση της συντρόφου του stand-up comedian και συνεργάτη της στη σειρά «Τότε και τώρα»: «Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο. Είναι όμως κάτι πολύ σύνηθες στην εποχή μας. Υπάρχει ένας φοβερός κανιβαλισμός στα social media. Είναι πάρα πολύ άκομψο να ακούμε και να διαβάζουμε σχόλια για διαφορά ηλικίας. Είναι όμως αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας τα social media. Ακριβώς έτσι όπως συζητάμε στα τραπέζια μας τα οικογενειακά τις Κυριακές, και κουτσομπολεύουμε με τις παρέες μας, αυτό το μεταφέρουμε ακριβώς και στα social media», τόνισε.
Έπειτα, η Έλενα Χαραλαμπούδη ανέφερε ένα από τα χειρότερα σχόλια που έχει δεχτεί η ίδια: «Το χειρότερο που έχω ακούσει, ας πούμε, είναι ότι έχω δόντια αλόγου, ότι είμαι σαν άλογο ή ότι "είναι πολύ άσχημη για να γελάς μαζί της"», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισε ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθεί τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκε πως πρέπει να προστατεύσει το ήθος και την αξιοπρέπεια του ίδιου και της Ευαγγελίας Καρύδη.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου ανέφερε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικατοπτρίζουν την ελληνική κοινωνία και πιστεύει πως είναι πολύ άκομψο εν έτει 2026 να γράφονται σχόλια για την ηλικία ενός ανθρώπου, όπως συνέβη στην περίπτωση της συντρόφου του stand-up comedian και συνεργάτη της στη σειρά «Τότε και τώρα»: «Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο. Είναι όμως κάτι πολύ σύνηθες στην εποχή μας. Υπάρχει ένας φοβερός κανιβαλισμός στα social media. Είναι πάρα πολύ άκομψο να ακούμε και να διαβάζουμε σχόλια για διαφορά ηλικίας. Είναι όμως αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας τα social media. Ακριβώς έτσι όπως συζητάμε στα τραπέζια μας τα οικογενειακά τις Κυριακές, και κουτσομπολεύουμε με τις παρέες μας, αυτό το μεταφέρουμε ακριβώς και στα social media», τόνισε.
Έπειτα, η Έλενα Χαραλαμπούδη ανέφερε ένα από τα χειρότερα σχόλια που έχει δεχτεί η ίδια: «Το χειρότερο που έχω ακούσει, ας πούμε, είναι ότι έχω δόντια αλόγου, ότι είμαι σαν άλογο ή ότι "είναι πολύ άσχημη για να γελάς μαζί της"», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισε ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθεί τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκε πως πρέπει να προστατεύσει το ήθος και την αξιοπρέπεια του ίδιου και της Ευαγγελίας Καρύδη.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».
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