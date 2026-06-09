Έλενα Χαραλαμπούδη για Αλέξανδρο Τσουβέλα: Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο, εμένα μου έχουν πει ότι είμαι σαν άλογο

Είναι όμως αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας τα social media, τόνισε η ηθοποιός μετά το περιστατικό με τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες του stand-up comedian με τη σύντροφό του που τον έκαναν να κινηθεί νομικά