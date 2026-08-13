Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Κώστας Πάσσαρης Αίτημα αποφυλάκισης

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας
131 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φυλακή παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Ρουμανία, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη.

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια για ανθρωποκτονία. Για να έχει δικαίωμα υπό όρους αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια, χρονικό όριο το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Πάσσαρης δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί από τις φυλακές της Κραϊόβα. Μεταξύ άλλων, για να γίνει δεκτό το αίτημά του θα πρέπει να έχει πειθαρχημένη συμπεριφορά και ουσιαστικές ενδείξεις σωφρονισμού, ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και το ποινικό παρελθόν του.

Σημειώνεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης κρίθηκε ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.
131 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης