Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας
Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη
Στη φυλακή παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Ρουμανία, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.
Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη.
Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια για ανθρωποκτονία. Για να έχει δικαίωμα υπό όρους αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια, χρονικό όριο το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει.
Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Πάσσαρης δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί από τις φυλακές της Κραϊόβα. Μεταξύ άλλων, για να γίνει δεκτό το αίτημά του θα πρέπει να έχει πειθαρχημένη συμπεριφορά και ουσιαστικές ενδείξεις σωφρονισμού, ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και το ποινικό παρελθόν του.
Σημειώνεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης κρίθηκε ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.
Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη.
Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια για ανθρωποκτονία. Για να έχει δικαίωμα υπό όρους αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια, χρονικό όριο το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει.
Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Πάσσαρης δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί από τις φυλακές της Κραϊόβα. Μεταξύ άλλων, για να γίνει δεκτό το αίτημά του θα πρέπει να έχει πειθαρχημένη συμπεριφορά και ουσιαστικές ενδείξεις σωφρονισμού, ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και το ποινικό παρελθόν του.
Σημειώνεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης κρίθηκε ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.
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