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Κολύμβηση: Κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στα 1500μ ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού η Βασιλάκη
Κολύμβηση: Κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στα 1500μ ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού η Βασιλάκη
Η 20χρονη κολυμβήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με το εκπληκτικό 16:13.81 και «διέλυσε» το ρεκόρ (16:20.11) της Λυμπερτά που κρατούσε από το 2010
Με ακόμη μία εντυπωσιακή κούρσα και ένα μεγάλο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Παρίσι. Η 20χρονη κολυμβήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με το εκπληκτικό 16:13.81 και πέρασε ως τέταρτη στο σύνολο στον τελικό, που θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:56).
Με την επίδοσή της, η Βασιλάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε με 16:20.11 η Μαριάννα Λυμπερτά εδώ και ακριβώς 16 χρόνια (από τις 13 Αυγούστου 2010, από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης), ενώ φυσικά κατέρριψε και το δικό της ρεκόρ νέων Κ23 (16:20.95 από το φετινό "Ακρόπολις", στις 8 Μαϊου).
Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, τρεις φορές νικήτρια του αγωνίσματος και ήδη "χρυσή" στο Παρίσι στα 800μ., ήταν η κορυφαία του προκριματικού με 16:05.28 και επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί. Στη σειρά της Βασιλάκη πρώτευσε η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε με 16:10.51 (τρίτη στο σύνολο), ενώ ταχύτερο χρόνο από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε και η Ρωσίδα Ξένια Μισάρινα (αγωνίζεται ως ουδέτερη) με 16:08.71. Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η -κάτοχος του τίτλου- Βίβιεν Γιακλ από την Ουγγαρία (16:16.34), η Μάγια Βέρνερ από τη Γερμανία (16:17.78) και οι Ισπανίδες Μαρία ντε Βαλντές (16:18.54) και Άνχελα Μαρτίνεθ (16:22.43).
Την πρώτη ατομική κούρσα του στο Παρίσι έκανε νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου, ξεκινώντας την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50μ. ύπτιο. Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης σημείωσε με 24.52 την έκτη επίδοση των προκριματικών και φυσικά εξασφάλισε με άνεση το εισιτήριο για τους απογευματινούς (20:00) ημιτελικούς. Οι Ρώσοι Κλιμέντ Κολεσνίκοφ και Πάβελ Σαμουσένκο ήταν οι καλύτεροι με 24.12 και 24.13, αντίστοιχα, ενώ εξαιρετικά πήγαν επίσης ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα (24.19) και ο Πολωνός Κσαβέρι Μάσιουκ (24.46). Ο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ έκανε 24.47, αλλά αποκλείστηκε, αφού ήταν ο τρίτος Ρώσος της κατάταξης (μόνο δύο αθλητές από κάθε χώρα μπορούν να περάσουν από τον προκριματικό).
Στον αντίποδα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης -τρίτος πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι- δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε και κατετάγη 32ος με 25.27, μένοντας εκτός ημιτελικών.
Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει το απόγευμα (19:51) στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα γυναικών. Η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε την 8η θέση με 57.94, η Άννα Ντουντουνάκη την 10η με 58.18 και προκρίθηκαν σχετικά άνετα. Αμφότερες έχουν την δυνατότητα να κολυμπήσουν αρκετά πιο γρήγορα και θα χρειαστεί να το κάνουν το απόγευμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον αυριανό (14/8) τελικό. Η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, νικήτρια πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, ήταν η καλύτερη όλων με 56.76, ενώ η Άννα Αυγούστα Βλάχου κολύμπησε σε 1:00.04 και κατετάγη 35η.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός του Δημήτρη Μάρκου στα 200μ. ελεύθερο. Μετά από δύο εντυπωσιακά πανελλήνια ρεκόρ, στο ίδιο αγώνισμα (στο πλαίσιο της "σκυταλοδρομίας" 4Χ200μ.) και στον τελικό των 800μ., ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υπολόγισε σωστά την κούρσα του -όπως παραδέχθηκε ο ίδιος- και με 1:47.22 κατετάγη 19ος, μένοντας εκτός ημιτελικών. Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης στο ίδιο αγώνισμα περιορίστηκε στην 47η θέση με 1:49.14, ενώ ο Κωνσταντίνος Στάμου δεν αγωνίστηκε λόγω αδιαθεσίας. Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Αυστριακός Κρίστιαν Γκίφινγκ με 1:44.96.
Το απογευματινό πρόγραμμα της 4ης ημέρας και οι ελληνικές συμμετοχές:
Με την επίδοσή της, η Βασιλάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε με 16:20.11 η Μαριάννα Λυμπερτά εδώ και ακριβώς 16 χρόνια (από τις 13 Αυγούστου 2010, από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης), ενώ φυσικά κατέρριψε και το δικό της ρεκόρ νέων Κ23 (16:20.95 από το φετινό "Ακρόπολις", στις 8 Μαϊου).
Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, τρεις φορές νικήτρια του αγωνίσματος και ήδη "χρυσή" στο Παρίσι στα 800μ., ήταν η κορυφαία του προκριματικού με 16:05.28 και επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί. Στη σειρά της Βασιλάκη πρώτευσε η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε με 16:10.51 (τρίτη στο σύνολο), ενώ ταχύτερο χρόνο από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε και η Ρωσίδα Ξένια Μισάρινα (αγωνίζεται ως ουδέτερη) με 16:08.71. Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η -κάτοχος του τίτλου- Βίβιεν Γιακλ από την Ουγγαρία (16:16.34), η Μάγια Βέρνερ από τη Γερμανία (16:17.78) και οι Ισπανίδες Μαρία ντε Βαλντές (16:18.54) και Άνχελα Μαρτίνεθ (16:22.43).
Την πρώτη ατομική κούρσα του στο Παρίσι έκανε νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου, ξεκινώντας την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50μ. ύπτιο. Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης σημείωσε με 24.52 την έκτη επίδοση των προκριματικών και φυσικά εξασφάλισε με άνεση το εισιτήριο για τους απογευματινούς (20:00) ημιτελικούς. Οι Ρώσοι Κλιμέντ Κολεσνίκοφ και Πάβελ Σαμουσένκο ήταν οι καλύτεροι με 24.12 και 24.13, αντίστοιχα, ενώ εξαιρετικά πήγαν επίσης ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα (24.19) και ο Πολωνός Κσαβέρι Μάσιουκ (24.46). Ο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ έκανε 24.47, αλλά αποκλείστηκε, αφού ήταν ο τρίτος Ρώσος της κατάταξης (μόνο δύο αθλητές από κάθε χώρα μπορούν να περάσουν από τον προκριματικό).
Στον αντίποδα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης -τρίτος πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι- δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε και κατετάγη 32ος με 25.27, μένοντας εκτός ημιτελικών.
Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει το απόγευμα (19:51) στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα γυναικών. Η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε την 8η θέση με 57.94, η Άννα Ντουντουνάκη την 10η με 58.18 και προκρίθηκαν σχετικά άνετα. Αμφότερες έχουν την δυνατότητα να κολυμπήσουν αρκετά πιο γρήγορα και θα χρειαστεί να το κάνουν το απόγευμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον αυριανό (14/8) τελικό. Η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, νικήτρια πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, ήταν η καλύτερη όλων με 56.76, ενώ η Άννα Αυγούστα Βλάχου κολύμπησε σε 1:00.04 και κατετάγη 35η.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός του Δημήτρη Μάρκου στα 200μ. ελεύθερο. Μετά από δύο εντυπωσιακά πανελλήνια ρεκόρ, στο ίδιο αγώνισμα (στο πλαίσιο της "σκυταλοδρομίας" 4Χ200μ.) και στον τελικό των 800μ., ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υπολόγισε σωστά την κούρσα του -όπως παραδέχθηκε ο ίδιος- και με 1:47.22 κατετάγη 19ος, μένοντας εκτός ημιτελικών. Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης στο ίδιο αγώνισμα περιορίστηκε στην 47η θέση με 1:49.14, ενώ ο Κωνσταντίνος Στάμου δεν αγωνίστηκε λόγω αδιαθεσίας. Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Αυστριακός Κρίστιαν Γκίφινγκ με 1:44.96.
Το απογευματινό πρόγραμμα της 4ης ημέρας και οι ελληνικές συμμετοχές:
19:30 100μ. πεταλούδα Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
19:36 50μ. ύπτιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
19:41 200μ. ελεύθερο Α (ημιτελικοί)
19:51 100μ. πεταλούδα Γ (ημιτελικοί) -Ντουντουνάκη, Δαμασιώτη-
20:00 50μ. ύπτιο Α (ημιτελικοί) -Χρήστου-
20:07 200μ. πρόσθιο Γ (ημιτελικοί)
20:29 200μ. πρόσθιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
20:36 200μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
20:43 4Χ100μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
19:36 50μ. ύπτιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
19:41 200μ. ελεύθερο Α (ημιτελικοί)
19:51 100μ. πεταλούδα Γ (ημιτελικοί) -Ντουντουνάκη, Δαμασιώτη-
20:00 50μ. ύπτιο Α (ημιτελικοί) -Χρήστου-
20:07 200μ. πρόσθιο Γ (ημιτελικοί)
20:29 200μ. πρόσθιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
20:36 200μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
20:43 4Χ100μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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