City University για απόφαση του ΣτΕ: «Δεν είμαστε εμείς το ίδρυμα που αναφέρεται»
ΕΛΛΑΔΑ
ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας Ιδιωτικά πανεπιστήμια

City University για απόφαση του ΣτΕ: «Δεν είμαστε εμείς το ίδρυμα που αναφέρεται»

«Οποιαδήποτε σύνδεση της συγκεκριμένης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με το City University είναι ανακριβής» αναφέρει η ανακοίνωση

City University για απόφαση του ΣτΕ: «Δεν είμαστε εμείς το ίδρυμα που αναφέρεται»
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Ανακοίνωση με αφορμή «δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων», εξέδωσε το City University.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, «με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι η αναφορά σε "CITY University" δεν αφορά το υπό ίδρυση City University, του οποίου η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο και αποτελεί διακριτή νομική και ακαδημαϊκή οντότητα».

Όπως υπογραμμίζεται, η αναφορά αφορά σε «ήδη αδειοδοτημένο» εκπαιδευτικό ίδρυμα και «πρόκειται συνεπώς για δύο διαφορετικές οντότητες, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται λόγω της χρήσης της λέξης "CITY" στην επωνυμία τους».

«Οποιαδήποτε σύνδεση της συγκεκριμένης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με το City University είναι ανακριβής», συνεχίζει η ανακοίνωση, και καταλήγει: «Για την αποφυγή σύγχυσης του κοινού, των υποψηφίων φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρακαλούνται τα μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν τη σχετική είδηση να προβαίνουν στη σαφή διάκριση».
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