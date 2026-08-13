Τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών την ίδια ημέρα για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια στις ΗΠΑ, βιάσε και δολοφόνησε 5χρονη ο ένας



Στο Τενεσί η εκτέλεση του Χάινς για τη δολοφονία καμαριέρας



Πυροβόλησε τη σύντροφό του στα μάτια

⚖️Tick Tock⏰ Times UP! ⚖️ 23 years on Death Row

Scheduled for execution by lethal injection on August 13, 2026



⚖️Oklahoma vs Carlos Cuesta-Rodriguez⚖️ May 31, 2003, Cuesta-Rodriguez confronted his common law wife Olimpia Fisher in their home. He shot Fisher in the right eye,… pic.twitter.com/jg7XOG3czA — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 11, 2026



Πρώτη φορά τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα από το 2010

«Της άρεσε να μεταμφιέζεται, όλες οι μικρές αποκριάτικες στολές της και τα πράγματα με τις πριγκίπισσες που της αγόραζα. Της άρεσε οτιδήποτε κοριτσίστικο», είχε πει.Η μητέρα του κοριτσιού βρίσκεται επίσης στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 20 ετών μετά την ομολογία ενοχής της για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.Εφόσον πραγματοποιηθεί, η εκτέλεση του Γουίλιαμς θα είναι η πρώτη στην Αλαμπάμα για το 2026. Τον Ιούνιο είχε ανασταλεί εκτέλεση με τη χρήση αζώτου, έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που έκρινε τη συγκεκριμένη μέθοδο αντισυνταγματική.Την ίδια ημέρα, στο Τενεσί, έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση του 66χρονου Άντονι Ντάρελ Χάινς για τη δολοφονία της 54χρονης Κάθριν Τζιν Τζένκινς το 1985.Η Τζένκινς εργαζόταν ως καμαριέρα σε μοτέλ στο Κίνγκστον Σπρινγκς. Ο Χάινς είχε νοικιάσει δωμάτιο στο κατάλυμα και, σύμφωνα με την υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε, επιτέθηκε στη γυναίκα ενώ εκείνη καθάριζε ένα δωμάτιο, τη βίασε, τη λήστεψε και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.Η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε σεντόνι μέσα σε ένα από τα δωμάτια του μοτέλ και έφερε τραύματα από μαχαίρι. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το πορτοφόλι της είχαν κλαπεί.Ο Χάινς παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία και το 1986 καταδικάστηκε σε θάνατο.Η τρίτη εκτέλεση έχει προγραμματιστεί στην Οκλαχόμα, όπου ο 70χρονος Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκες πρόκειται να οδηγηθεί στον θάλαμο εκτέλεσης για τη δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του, Ολίμπια Φίσερ, το 2003.Η Φίσερ σχεδίαζε να τερματίσει τη σχέση τους όταν ο Κουέστα-Ροντρίγκες την πυροβόλησε στο ένα μάτι μέσα στο σπίτι τους στην Οκλαχόμα Σίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίμενε οκτώ λεπτά ενώ εκείνη καλούσε σε βοήθεια και στη συνέχεια την πυροβόλησε ξανά, αυτή τη φορά στο άλλο μάτι, προκαλώντας τον θάνατό της.«Την έκανε να υποφέρει επειδή τόλμησε να ζήσει πέρα από τον έλεγχό του», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ο γενικός εισαγγελέας της Οκλαχόμα, Τζέντνερ Ντράμοντ, ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων και Αναστολών της πολιτείας.Οι δικηγόροι του 70χρονου είχαν ζητήσει να μετατραπεί η ποινή του σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια στην Κούβα και επικαλούμενοι προβλήματα υγείας.Ο ίδιος, ωστόσο, εμφανίστηκε στην ακρόαση για την απονομή χάριτος κυρίως για να ζητήσει συγγνώμη από τις κόρες του θύματός του, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε έλεος.«Ξέρω ότι τίποτα από όσα πω δεν θα είναι αρκετό για να σβήσει τον πόνο σας, να σας προσφέρει κάποια παρηγοριά ή να τη φέρει πίσω», ανέφερε σε δήλωσή του στα ισπανικά.«Θέλω όμως να σας πω ότι το μετανιώνω και ότι έχω πραγματικά μετανιώσει μέσα από την καρδιά μου. Ήρθε η ώρα μου και θέλω να φύγω εν ειρήνη. Αν κάποτε συγχωρεθώ, τότε θα συγχωρεθώ. Αλλά ήρθε η ώρα να πληρώσω γι' αυτό που έκανα», πρόσθεσε.Η εκτέλεσή του με θανατηφόρα ένεση έχει προγραμματιστεί στις κρατικές φυλακές στο ΜακΆλεστερ. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η τρίτη εκτέλεση στην Οκλαχόμα μέσα στο 2026 και η 20ή κατά τη θητεία του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Κέβιν Στιτ.Το 2025, συνολικά 11 αμερικανικές πολιτείες πραγματοποίησαν εκτελέσεις θανατοποινιτών. Εφόσον πραγματοποιηθούν και οι εκτελέσεις σε Αλαμπάμα και Τενεσί, έξι πολιτείες θα έχουν προχωρήσει σε εκτελέσεις μέσα στο 2026.Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα στις ΗΠΑ ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2010, όταν θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στη Λουιζιάνα, το Οχάιο και το Τέξας.Τρεις εκτελέσεις είχαν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα και το 2018, ωστόσο τελικά πραγματοποιήθηκε μόνο μία: στο Τέξας δόθηκε αναστολή σε έναν κρατούμενο, ενώ στην Αλαμπάμα η εκτέλεση άλλου θανατοποινίτη δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω προβλημάτων με την ενδοφλέβια γραμμή.Έτσι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αναστολή της τελευταίας στιγμής, οι εκτελέσεις των Γουίλιαμς, Χάινς και Κουέστα-Ροντρίγκες θα σηματοδοτήσουν μια ημέρα που έχει να καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μιάμιση δεκαετία.