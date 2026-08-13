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Εκκενώθηκε ξενοδοχείο με παιδιά από την Ουκρανία λόγω της φωτιάς στα Φούρκα Χαλκιδικής, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκε ξενοδοχείο με παιδιά από την Ουκρανία λόγω της φωτιάς στα Φούρκα Χαλκιδικής, δείτε βίντεο
Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε τη στιγμή που τα παιδιά επιβιβάζονται σε πούλμαν προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια
Ξενοδοχείο στα Φούρκα Χαλκιδικής, στο οποίο έμεναν παιδιά από την Ουκρανία, εκκενώθηκε λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, παιδιά επιβιβάζονται σε πούλμαν προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Πηγή βίντεο: skai.gr
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, παιδιά επιβιβάζονται σε πούλμαν προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Πηγή βίντεο: skai.gr
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