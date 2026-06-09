Χώρισαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ
Χώρισαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός δεν είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες - Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Wicked» και έμειναν μαζί τρία χρόνια
Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ, βάζοντας τέλος στη σχέση τους μετά από περίπου τρία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο χωρισμός δεν είναι πρόσφατος, καθώς το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες, έπειτα από ώριμη σκέψη και συζητήσεις. Παρά την απόφαση αυτή, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις και παραμένουν φίλοι.
Η τραγουδίστρια φέρεται να είναι καλά ψυχολογικά και να έχει ρίξει το βάρος στη δουλειά της, με την περιοδεία «Eternal Sunshine», η οποία ξεκίνησε στο Όκλαντ, να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.
Παράλληλα, ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Petal», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ Wicked, όπου η Γκράντε υποδύθηκε τη Galinda, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε η Σίνθια Ερίβο ως Elphaba. Ο Σλέιτερ συμμετείχε στον ρόλο του Boq.
Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, λίγο μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ. Αντίστοιχα, και ο ηθοποιός είχε πρόσφατα χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίλι Τζέι.
Αν και κράτησαν χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, η κοινή τους πορεία φαίνεται πως ολοκληρώθηκε αθόρυβα, χωρίς εντάσεις, με αμοιβαίο σεβασμό.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο χωρισμός δεν είναι πρόσφατος, καθώς το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες, έπειτα από ώριμη σκέψη και συζητήσεις. Παρά την απόφαση αυτή, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις και παραμένουν φίλοι.
Ariana Grande and boyfriend Ethan Slater SPLIT after three years together https://t.co/3lrmwbfBCW— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 8, 2026
Η τραγουδίστρια φέρεται να είναι καλά ψυχολογικά και να έχει ρίξει το βάρος στη δουλειά της, με την περιοδεία «Eternal Sunshine», η οποία ξεκίνησε στο Όκλαντ, να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.
Παράλληλα, ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Petal», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ Wicked, όπου η Γκράντε υποδύθηκε τη Galinda, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε η Σίνθια Ερίβο ως Elphaba. Ο Σλέιτερ συμμετείχε στον ρόλο του Boq.
Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, λίγο μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ. Αντίστοιχα, και ο ηθοποιός είχε πρόσφατα χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίλι Τζέι.
Αν και κράτησαν χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, η κοινή τους πορεία φαίνεται πως ολοκληρώθηκε αθόρυβα, χωρίς εντάσεις, με αμοιβαίο σεβασμό.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
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